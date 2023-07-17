11 proyectos

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

Российский научный фонд подвёл итоги конкурсов на получение грантов Президентской программы исследовательских проектов 2023 года «Проведение инициативных исследований молодыми учёными» и «Пр оведение исследований научными группами под руководством молодых учёных», а также конкурса пр одления проектов научных групп под руководством молодых учёных, поддержанных в 2020 год tu . В число победителей вошли 11 исследовательских работ политехников.

В конкурсе «Проведение исследований научными группами под руководством молодых учёных» по ддержаны три проекта СПбПУ:

«Моделирование социально-экономических эффектов мероприятий по совершенствованию безопасности доро жного движения городской агломерации, руководитель проекта — доцент Высшей инженерно-экономическо й школы ИПМЭиТ, кандидат экономических наук Анги Схведиани;

«Моделирование цифровой и логистической инфраструктуры в интересах устойчивого развития Арктики», ру ководитель проекта — доцент Высшей школы бизнес-инжиниринга, кандидат экономических наук ИПМЭиТ Алиса Дубгорн;

«Спектральная интерферометрическая платформа для мультимодальных биомедицинских эндоскоп ических диагностических систем на основе оптической когерентной томографии и волоконно-оптических датч иков», руководитель — доцент Высшей школы прикладной физики и космических технологий ИЭиТ, канд идат физико-математических наук Николай Ушаков.

«В научный коллектив проекта, кроме меня, входят преподаватели, аспиранты и студенты нашей высш ей школы, в частности, доктор физико-математическихнаук, профессор Леонид Борисович Лиокумович, кан дидат физико-математическихнаук, доцент Александр Александрович Маркварт, кандидат физико-математи ческихнаук, доцент Александр Викторович Петров, — прокомментировал Николай Ушаков. — Проект стал логичным продолжением наших предыдущих исследований в области фотоники, в рамка х которых мы предложили высокоточные методы измерений, включая параметры биологических ткане ©. В поддержанном проекте мы планируем решить задачу, которую никто в мире до нас не решал — объе и зображения внутренней структуры тканей, и волоконно-оптическиедатчики, дающие количественную информ ацию о физических и химических параметрах тканей. Таким образом можно будет повысить достоверность диагностики различных заболеваний».

По результатам конкурса «Проведение инициативных исследований молодыми учёными» поддержаны шесть инициативных проектов политехников:

«Интерактивно-дискурсивная технология формирования медиативной компетенции в условиях иноязычног о образования в многопрофильном вузе», автор — доцент Высшей школы лингводидактики и перевода ГИ , кандидат филологических наук Анастасия Герасимова;

«Советские массовые займы 1946 — 1957 гг.: социальные аспекты государственной финансовой политики», a втор — ассистент кафедры общественных наук ГИ, кандидат исторических наук Максим Новиков;

«Получение и исследование полиимидных нетканых материалов со сверхнизкой диэлектрической проница емостью методом электроформования», автор проекта — старший научный сотрудник Научно-исследователь ской лаборатории «Полимерные материалы для тканевой и нженерии и трансплантологии» ИБСиБ, кандидат т ехнических наук Алмаз Камалов;

«Разработка научно-технологических основ синтеза и консолидации высокоэластичных сплавов системы Ti- Ta-X методами аддитивного производства», автор — доцент Научно-образовательного центра «Конструкционные и функциональные материалы» ИММиТ, кандидат технических наук Игорь Полозов;

«Разработка источников ионов Ag на основе суперионных проводников для аэрокосмического применения и ионн о-лучевых технологий», автор проекта — доцент кафедры прикладной химии ИММиТ, кандидат химическ их наук Виктор Марков;

«Метод Фурье-анализа сигналов межмодового волоконного интерферометра со спектральным опросом дл я измерения физических величин», автор — доцент Высшей школа прикладной физики и космических техн ологий ИЭиТ, кандидат физико-математических наук Александр Петров.

«Проект продолжает мои предыдущие исследования, в которых я предложил методы измерения физи ческих величин при помощи одного из типов волоконно-оптическихинтерферометров — межмодового волоконн ого интерферометра, — рассказал Александр Петров. — Интерферометрические схемы активно используются для построения высокоточных датчиков (например , для измерения температуры, давления, вибрации), так как позволяют обеспечить высокую точность измерения. Основное отличие и преимущество межмодового волоконного интерферометра в том, что у него чувствите льным элементом является непосредственно само оптическое волокно, то есть не требуется введение в сх ему дополнительных элементов (зеркал, разветвителей, циркуляторов и т. п.), что заметно упрощает её конструкцию. Descripción del producto змерения внешних воздействий — сложный характер его сигнала. Сигнал межмодового волоконного интерферометра характеризуется высокой нелинейностью, а также мож ет непредсказуемо изменяться под воздействием различных факторов. Поэтому межмодовые волоконные интерферометры используются в основном как пороговые устройства, позволяющие зафиксировать наличие внешнего воздействия, однако не обеспечивающих измерения пар аметров этого воздействия.

В своём проекте я планирую разработать способы построения схемы межмодового волоконного интер ферометра и методы обработки его сигналов, обеспечивающие линейный отклик на измеряемое внешнее во здействие, что позволит проводить измерение основных характеристик внешних воздействий (амплитуды и частоты) с высокой чувствительностью и в широком динамическом диапазоне. Благодаря этому можно создать на основе межмодового волоконного интерферометра высокоточный, п ростой и недорогой датчик внешних воздействий для измерения температуры, давления, вибрации, де формации и целого ряда других физических величин».

В рамках конкурса продления проектов научных групп под руководством молодых учёных, под держанных в 2020 году, финансирование будут получать два проекта:

«Размытие структурных переключений и двухфазные состояния в сильно деформированных эпитаксиа льных диэлектрических гетероструктурах», руководитель — доцент Высшей инженерно-физической школ ы кандидат физико-математических наук ИЭиТ Роман Бурковский;

«Модуляторы нейронального кальциевого сигналинга — перспективные фармакологические агенты для лечения патогенетических форм болезни Альцгеймера», руководитель старший научный сотрудник Лаборатории молекулярной нейродегенерации ИБСиБ, доктор биологических наук Елена Попугаева.

Для справки:

Президентская программа исследовательских проектов была разработана РНФ в 2017 году по поруч enio дущих учёных и создать карьерные траектории для перспективных молодых исследователей.

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