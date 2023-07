Участие Политеха во всероссийской акции #МыВместе

Source: MIL-OSI Russian Language News

За прошедший год Центр волонтёрских проектов «Гармония» Политеха организовал много мероприятий в рамках акции #МЫВМЕСТЕ.

Осенью студенческая команда #ГармонияВПолитехе запустила акцию с творческими мастер-классами «Дарим добро». Политехники освоили вязание крючком и своими руками делали мягких плюшевых осьминожек, которых позже отправляли в военные госпитали Санкт-Петербурга в знак поддержки и благодарности защитникам Родины.

На протяжении всего учебного года команда политехников под руководством директора Центра «Гармония» Татьяны Нам, при активном участии студентов из студии вокала «Поливокс» (художественный руководитель Ольга Ковалёва) и поддержке руководителя Дирекции культурных программ и молодёжного творчества Бориса Кондина устраивали концерты в военных госпиталях. Проводились акции по сбору сладких подарков и предметов первой необходимости и гигиены для участников специальной военной операции. Собранные вещи волонтёры передавали в госпитали, где у них была возможность пообщаться с военнослужащими.

Также в минувший учебный год Центр «Гармония» СПбПУ провёл несколько праздников и мероприятий для детей из семей мобилизованных. Совместно с гостиницей «Спутник» организовали новогодний утренник с творческими и кулинарными мастер-классами , развлекательной программой и подарками.

С 17 мая по 2 июня в Политехе при поддержке проректора по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максима Пашоликова и директора Гуманитарного института Натальи Чичериной прошёл сбор гуманитарной помощи для детского дома в Донбассе. Активисты собрали более 157 упаковок средств гигиены, 461 пачку детского питания и угощений, более 193 коробок с предметами для творчества и игрушками. Всё это было отправлено в Благотворительный фонд «Невский фронт — детям».

В сотрудничестве с региональным штабом МыВместе команда «Гармонии» занимается комплектованием и сортировкой «гуманитарных рюкзаков» на складе гумпомощи Санкт-Петербурга .

А в начале июня директор Центра «Гармония» Татьяна Нам и руководитель Студенческой Медиа Лаборатории Добро. Центра СПбПУ Максим Смирнов побывали на ежегодной встрече лидеров социальных изменений Добро. Конференции-2023 , организованной Ассоциацией волонтёрских центров при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Минообрнауки РФ. В этом году конференция прошла в Самаре, в ней участвовали 700 руководителей и представителей Добро. Центров и вузов из 88 регионов, а также 4500 активных волонтёров со всей страны.

Гуманитарный институт как финалист отборочного тура Всероссийского конкурса на лучшую социальную практику среди образовательных организаций высшего образования, реализуемую по технологии «Обучение служением», и Центр «Гармония» как Добро. Центр СПбПУ приняли активное участие в проектных сессиях «Обучение служением как миссия университета и инструмент развития человека и страны». Доцент Татьяна Нам участвовала в разработке федеральных программ по развитию, продвижению и интеграции сервисов «Обучение служением» и всероссийских центров взаимопомощи.

Команда Центра волонтёрских проектов «Гармония» СПбПУ благодарит активных студентов, волонтёров, коллег, партнёров, а также руководство университета за поддержку и участие в акции МыВМЕСТЕ с Политехом. Вместе мы можем больше!

