Участие Политеха во всероссийской акции #МыВместе

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
За прошедший год Центр волонтёрских проектов «Гармония» Политеха организовал много мероприятий в рамках акции #МЫВМЕСТЕ.
Осенью студенческая команда #ГармонияВПолитехе запустила акцию с творческими
На протяжении всего учебного года команда политехников под руководством директора Центра «Гармония» Татьяны Нам, при активном участии студентов из студии вокала «Поливокс» (художественный руководитель Ольга Ковалёва) и поддержке руководителя Дирекции культурных программ и молодёжного творчества Бориса Кондина устраивали концерты в военных госпиталях. Проводились акции по сбору сладких подарков и предметов первой необходимости и гигиены для участников специальной военной операции. Собранные вещи волонтёры передавали в госпитали, где у них была возможность пообщаться с военнослужащими.
Также в минувший учебный год Центр «Гармония» СПбПУ провёл несколько праздников и мероприятий для детей из семей мобилизованных. Совместно с гостиницей «Спутник» организовали новогодний утренник с творческими и кулинарными
С 17 мая по 2 июня в Политехе при поддержке проректора по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максима Пашоликова и директора Гуманитарного института Натальи Чичериной прошёл сбор гуманитарной помощи для детского дома в Донбассе. Активисты собрали более 157 упаковок средств гигиены, 461 пачку детского питания и угощений, более 193 коробок с предметами для творчества и игрушками. Всё это было отправлено в Благотворительный фонд «Невский фронт — детям».
В сотрудничестве с региональным штабом МыВместе команда «Гармонии» занимается комплектованием и сортировкой «гуманитарных рюкзаков» на складе гумпомощи
А в начале июня директор Центра «Гармония» Татьяна Нам и руководитель Студенческой Медиа Лаборатории Добро. Центра СПбПУ Максим Смирнов побывали на ежегодной встрече лидеров социальных изменений Добро.
Гуманитарный институт как финалист отборочного тура Всероссийского конкурса на лучшую социальную практику среди образовательных организаций высшего образования, реализуемую по технологии «Обучение служением», и Центр «Гармония» как Добро. Центр СПбПУ приняли активное участие в проектных сессиях «Обучение служением как миссия университета и инструмент развития человека и страны». Доцент Татьяна Нам участвовала в разработке федеральных программ по развитию, продвижению и интеграции сервисов «Обучение служением» и всероссийских центров взаимопомощи.
Команда Центра волонтёрских проектов «Гармония» СПбПУ благодарит активных студентов, волонтёров, коллег, партнёров, а также руководство университета за поддержку и участие в акции МыВМЕСТЕ с Политехом. Вместе мы можем больше!
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