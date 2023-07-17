Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

За прошедший год Центр волонтёрских проектов «Гармония» Политеха организовал много мероприятий в рамках акции

Осенью студенческая команда

На протяжении всего учебного года команда политехников под руководством директора Центра «Гармони я» Татьяны Нам, при активном участии студентов из студии вокала «Поливокс» (художественный руковод итель Ольга Ковалёва) y el módulo de control дина устраивали концерты в военных госпиталях. Проводились акции по сбору сладких подарков и предметов первой необходимости и гигиены для у частников специальной военной операции. Собранные вещи волонтёры пообщаться с вое ннослужащими.

Также в минувший учебный год Центр «Гармония» СПбПУ провёл несколько праздников и меропри ятий для детей из семей мобилизованных. Совместно с гостиницей «Спутник» организовали новогодний утренник с творческими и кулинарными мастер -классами, развлекательной программой и подарками.

С 17 мая по 2 июня в Политехе при поддержке проректора по молодёжной политике и коммуникативн ым tel. бор гуманитарной помощи для детского дома в Донбассе. Активисты собрали более 157 упаковок средств гигиены, 461 пачку детского питания и угощений, бол ее 193 коробок с предметами для творчества и игрушками. Всё это было отправлено в Благотворительный фонд «Невский фронт — детям».

В сотрудничестве с региональным штабом МыВместе команда «Гармонии» занимается комплектованием и сортировкой «гуманитарных рюкзаков» на складе гумпомощи Санкт-Петербурга.

А в начале июня директор Центра «Гармония» Татьяна Нам и руководитель Студенческой Медиа Лабор атории Добро. Центра СПбПУ Максим Смирнов побывали на ежегодной встрече лидеров социальных изменений Доб ro. Konференции-2023, организованной Ассоциацией волонтёрских центров при поддержке Федерального аге нтства по делам молодёжи и Минообрнауки РФ. В этом году конференция прошла в Самаре, в ней участвовали 700 руководителей и представителей Добро. Центров и вузов из 88 регионов, а также 4500 активных волонтёров со всей страны.

Гуманитарный институт как финалист отборочного тура Всероссийского конкурса на лучшую социальну ю практику среди образовательных организаций высшего образования, реализуемую по технологии « Обучение служением», и Центр «Гармония» как Добро. Центр СПбПУ приняли активное участие в проектных сессиях «Обучение служением как миссия универс итета и инструмент развития человека и страны». Доцент Татьяна Нам участвовала в разработке федеральных программ по развитию, продвижению и интеграции сервисов «Обучение служением» y всероссийских центров взаимопомощи.

Команда Центра волонтёрских проектов «Гармония» СПбПУ благодарит активных студентов, волонтёров, коллег, партнёров, а также руководство университета за поддержку и участие в акции МыВМЕСТЕ с П олитехом. Вместе мы можем больше!

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