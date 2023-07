Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Притом что в Вышке есть атмосфера здоровой конкуренции, все друг друга поддерживают и стараются брать от занятий максимум. Сама среда сильно способствует твоему развитию, в том числе личностному. Да, это сложно, но после в работе ты с легкостью справляешься с самыми трудными задачами.

Не скрою, у меня в начале учебы возникали разные мысли, вплоть до того, что я думала все бросить и найти вуз попроще. Но меня очень поддерживали родители и мой молодой человек, убедили, что это просто трудный момент, нужно постараться его преодолеть. Я взяла дополнительные занятия по нескольким предметам, что также помогло мне закрыть пробелы в подготовке.

— Социология – довольно академическое направление. Что помогло вам добрать прикладных знаний?

— Действительно, на программе много академической нагрузки. В полной мере задействуется пул твоих гуманитарных навыков, такие предметы, как философия, которая глубоко пересекается с социологией, не влияет на твои специальные навыки напрямую, но очень сильно помогает выстроить мышление и дает инструменты для эффективного применения в аналитике. Во время учебы приходится читать большие объемы исследовательской литературы, работать с массивами информации, анализировать, делать аргументированные выводы, писать эссе.

В Вышке мне нравилось то, что, при всем фундаментальном фокусе бакалаврского образования, в учебном плане и вне его есть большой спектр практико-ориентированных курсов, таких как анализ данных и программирование, в том числе на языке R, который используется в последующей обработке данных. Было много курсов, посвященных успешному старту карьеры, которые очень помогли мне найти и пройти свою первую стажировку: я шла на нее с уверенностью в качестве своих знаний.

— Почему вы сразу решили идти работать в индустрию, а не поступить, например, в магистратуру?

— Начиная со 2-го курса к нам приходили на семинары представители компаний, рассказывали о бизнесе, о задачах, с которыми там сталкивается специалист, проводили практические занятия на основе кейсов. Один из основных треков, который предлагается студентам социологии, – работа в агентствах, где проводятся маркетинговые исследования. Одним из самых известных агентств на тот момент было Nielsen, куда я позже попала на стажировку.

Я довольно скоро поняла, что проводить исследования для индустрии — вовсе не абстрактное теоретизирование, а очень интересная работа, результаты которой напрямую приложимы к выстраиванию бизнес-стратегии компаний

Меня это убедило в том, что я не просто собираюсь монетизировать свои знания, но буду заниматься нескучной работой, смогу укрепиться как профессионал, получу массу новых знаний о бизнесе. Первым шагом для меня стала позиция младшего менеджера проекта в компании Nielsen, я проработала там два года и выросла до полноценного руководителя проектов.

Значительную часть работы занимали исследования для компаний FMCG-сектора, которые использовали результаты для улучшения своих продуктов. Работа в Nielsen очень помогла мне также с точки зрения полезных знакомств и укрепления связей в профессиональном и бизнес-сообществе. Могу сказать, что все знания и инструменты, которые я получила в Вышке, оказались на этой работе буквально необходимыми. Приходилось проводить анкетирования, вести переговоры с клиентом, запускать исследования на основе данных, собирать результаты в выводы и презентовать заказчику.

— Сейчас вы занимаетесь цифровым направлением. Это случайность или ваша цель?

— Я убеждена, что гуманитарное образование не является помехой для работы в сфере IT. Разработка продукта требует от специалиста широкого спектра навыков. Здесь нужны не только программисты, но и менеджеры продукта, UX-дизайнеры, аналитики, UX-исследователи и копирайтеры.

Выпускники гуманитарных специальностей в полной мере могут занять позиции в IT-сфере и прекрасно себя реализовать

Тем выпускникам, кто чувствует в себе способности больше к гуманитарным направлениям, я рекомендую посмотреть в сторону таких ролей – так они будут играть на своих сильных сторонах, но при этом в востребованном направлении. Продуктовое направление предполагает командную работу разных специалистов, когда нужно руководить реализацией проекта и ставить задачи. Менеджеру не требуется владение специфическими навыками в программировании, ему важнее иметь базовое понимание процессов разработки, которое быстро приходит с практикой, и четко понимать, какие задачи и в каком порядке выделять разработчикам, чтобы продукт достигал метрик и становился удобнее для клиентов.

Автор: Евгения Башкардина/ НИУ ВШЭ

То же могу сказать об исследовательской роли. Например, после социологии можно прийти на стажировку в IT-компанию на роль UX-исследователя, анализируя цифровые продукты и помогая им становиться более удобными для клиентов. В данный момент как специалист по разработке цифрового продукта я тесно работаю с коллегами из Сбера и делюсь опытом. Например, я записывала подкаст на тему A/B-экспериментов для менеджеров продукта в Сбере. Могу сказать, что туда в IT-направление часто приходят на старте карьеры социологи-исследователи. В частности, это происходит через программу стажировок Sberseasons, которая помогает молодым специалистам максимально близко познакомиться с бизнес-задачами банка и получить работу. Исследовательский трек можно успешно развивать в качестве специалиста по UX-исследованиям в продуктовой команде или департаменте клиентского опыта, одна из моих коллег по Вышке сейчас его возглавляет.

Как исследователь для бизнеса ты берешь ответственность за целый проект, который начинается с того, что к тебе приходит заказчик с целью решить определенную проблему, для чего требуется сбор и анализ мнений потребителей и твоя экспертиза. Поскольку почти весь бизнес так или иначе связан с какой-то цифровой услугой, работа в этом направлении и перспективна, и интересна. В какой-то момент работа в IT-сфере стала естественным желанием обновить опыт, значительно развиться как специалист, изучая цифровые продукты и влияя на их улучшение. Позиция продакт-менеджера стала для меня работой мечты, потому что в этой роли я могу не только проводить исследования, но и отвечать за развитие продукта целиком, что очень развивает и расширяет экспертизу. Позиция продакт-менеджера в этом смысле стала для меня работой мечты.

— Чем вы занимаетесь сейчас в «Домклик» и почему вам комфортно работать именно с этим продуктом?

— Сначала я попала в компанию как менеджер по исследованиям. По факту приход на эту работу стал для меня судьбоносным: «Домклик», по сути, является IT-компанией, развивает цифровые сервисы и возможности в реализации недвижимости. Вакансия меня заинтересовала потому, что до моего прихода здесь совсем не было развито исследовательское направление, отсутствовал отдел, который помогал бы бизнесу делать продукты лучше через действительно верные решения, подкрепленные данными от пользователей. Предстояло выстроить с нуля все исследовательское направление, при этом в полной мере реализовать свою экспертизу.

Важную задачу в компании мне доверили в том числе и благодаря качеству образования, которое я получила в Вышке, поскольку для индустрии этот вуз уже стал брендом

После того как внутри компании сформировалась исследовательская структура, я смогла вплотную заняться не только изучением продукта, но и его усовершенствованием в качестве продакт-менеджера. Эта позиция аккумулирует все мои навыки, требуя не только вовлеченности с точки зрения постоянно обновляющихся задач, но и творческого подхода. Занимаясь цифровым продуктом, я максимально реализована как профессионал.

Специалисты по продукту – это немного супермены, которые обладают знаниями и навыками в совершенно разных областях. Ты должен разбираться в задачах и функциях всех отделов, от разработки до маркетинга, при этом уметь смотреть на задачу комплексно, чтобы иметь возможность эффективно управлять командой. Чтобы поставить правильную задачу, тебе нужно сформулировать стратегию развития продукта на основе потребностей пользователей, претворив это в продукт, прибыльный для бизнеса. При этом нужно не забывать реализовывать свои личностные качества на высоком уровне, поскольку ты постоянно работаешь с людьми, проявлять эмпатию, чуткость, вовлеченность, оставаясь требовательным. В этом смысле работа продакт-менеджера идеально реализует потенциал выпускника Вышки с точки зрения как коммуникационных качеств, так и академических.

— В какой момент вы решили заняться преподавательской деятельностью и насколько вам комфортно в этой роли?

— Это нельзя назвать преподаванием как таковым, поскольку я пока только делюсь опытом нашей команды с коллегами из Сбера. Я рассказываю про личный опыт и основные инструменты работы с цифровым продуктом, особенно с большой посещаемостью, как в Сбере. Мне бы хотелось читать лекции для студентов, с этой целью я приняла участие в Кадровом акселераторе, который недавно проводила Вышка, так что в новом учебном году я буду вести дисциплину «Управление цифровым продуктом» для бакалавров 4-го курса. Честно говоря, для меня это желанная возможность, но вместе с тем и волнительная. Сейчас я занимаюсь составлением учебной программы всего курса, думаю, этот опыт мне самой принесет много пользы и углубит понимание своего направления.

— Чего ждать будущим слушателям вашего курса в Вышке?

— В рамках своего курса я сформулировала пул принципов и инструментов – по сути, создала формулу, на которую нужно ориентироваться для успешной разработки цифрового продукта. Хотелось бы также раскрыть тему полного цикла управления продуктом, который состоит из нескольких тем, вплетая в это собственные кейсы из опыта работы в «Домклик».

Автор: Евгения Башкардина/ НИУ ВШЭ

Мне кажется, что студентам бакалавриата не хватает решения кейсов, которые были бы максимально приближены к рабочим задачам. Практические занятия должны проводиться специалистами из сферы бизнеса, которые могли бы приносить на занятия свежие и актуальные, востребованные на рынке в данный момент кейсы. Я думаю, что акселератор, который проводила Вышка, – это очень хорошая идея для того, чтобы привлекать больше преподавателей – представителей бизнеса, чтобы работать над прикладными навыками студентов наиболее эффективно.

Было бы здорово проводить такие акселераторы более масштабно, университетам нужно активнее присутствовать в той информационной среде, где живут те или иные специалисты, которые охотно поделились бы опытом со студентами. Да, хороший специалист всегда загружен по работе, но есть возможность работать в формате записанных курсов, занятий по субботам и т.п. Если и университеты, и компании пойдут навстречу друг другу с желанием добиться взаимной пользы, то вузовское образование сильно обогатит спектр прикладных курсов, а бизнес в том числе получит доступ к воспитанию своих лучших потенциальных кадров.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI