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Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке за первое полугодие 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

В январе — июне 2023 года Банк России выявил 2449 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и т.д.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это всего на 7% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В то же время существенно изменилось распределение выявленных субъектов по видам деятельности.

По сравнению с первым полугодием 2022 года было выявлено на 28% больше нелегальных кредиторов. На фоне адаптации граждан к экономической ситуации вернулся интерес к поиску дополнительной доходности — число выявленных финансовых пирамид выросло на 19%. Одновременно на треть сократилось количество субъектов с признаками нелегальных форекс-дилеров.

При продвижении своих предложений финансовые мошенники учитывают возраст, экономическое положение и предпочтения потенциальных клиентов. Поэтому черные кредиторы сохраняют офисы шаговой доступности, но также активно рекламируют себя в онлайне.

Субъекты с признаками нелегальной деятельности

Первое
полугодие
2022 года		 Первое
полугодие
2023 года		 I квартал
2023 года		 II квартал
2023 года
Всего 2288 2449
Нелегальные кредиторы 663 847 503 344
Финансовые пирамиды 954  1139 427 712
Нелегальные профессиональные
участники рынка ценных бумаг		 671  434 204 230
Нелегальные участники страхового рынка* 23 19 4
Нелегальные операторы инвестиционных платформ* 6 6 0

* Данные стали учитываться со второго полугодия 2022 года.

Субъекты с признаками финансовой пирамиды

1139

субъектов с признаками финансовой пирамиды выявил Банк России в первом полугодии 2023 года (на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

* Акционерные общества, физические лица, индивидуальные предприниматели и другие.

В II квартале 2023 года количество пирамид по сравнению с I кварталом увеличилось в 1,7 раза. Основной рост пришелся на   краткосрочные псевдоинвестиционные интернет-проекты, в том числе в социальных сетях и мессенджерах.

Организаторы чаще всего получали средства от клиентов в виде криптовалют и через иностранные платежные сервисы. Количество пирамид, принимавших взносы в криптовалютах, увеличилось (58% от общего количества, 658 субъектов).

В ряде случаев потенциальных клиентов заранее предупреждают о том, что проект является пирамидой.

Сохраняется тренд на геймификацию финансовых пирамид: в форме экономических игр действовали более 22% нелегальных проектов.

Субъекты с признаками нелегального кредитора

847

субъектов с признаками деятельности нелегального кредитора выявил Банк России в первом полугодии 2023 года.

214

таких организаций незаконно использовали в наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности.

Нелегальные кредиторы в первом полугодии 2023 года

* Субъекты, предлагающие услуги кредитования в точках продаж, в отношении которых установлены адрес и вывеска/название.

Несмотря на рост числа нелегальных кредиторов в первом полугодии 2023 года, темпы такого увеличения по сравнению с прошлым годом снизились (в 2022 году — рост почти в два раза относительно 2021 года).

Нелегалы продвигают свои услуги в социальных сетях, используя их страницы как доски объявлений. Но большинство займов выдаются очно наличными деньгами.

Субъекты с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг

434

субъекта с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг выявил Банк России в первом полугодии 2023 года.

Первое полугодие
2022 года		 Первое полугодие
2023 года
Всего 671 434 
Нелегальные форекс-дилеры 633 417
Нелегальные брокеры 34 15 
Нелегальные управляющие 4

Главная причина — снижение активности компаний с иностранной «пропиской» на российском рынке. В значительной степени это связано с более осторожным отношением граждан к иностранным проектам и сложностями с трансграничными платежами. Кроме того, сайты таких организаций блокировались по инициативе Банка России.

99% нелегальных профучастников работали через Интернет. Выявлен случай разработки нелегалами собственного VPN-приложения, чтобы клиенты всегда могли иметь доступ к их сайтам.

Одна из популярных схем — мошенники представляются агентами легальных финансовых организаций или крупных иностранных брокеров и предлагают инвестировать на финансовом рынке, в основном в криптоактивы. Общение с клиентами происходит через мессенджеры, к «торгам» их не допускают. Средства для «пополнения торгового счета» предлагают перевести на карту физического лица, а результаты «инвестирования» сообщаются в переписке или телефонном разговоре.

Меры в отношении выявленных Банком России нелегальных организаций и финансовых пирамид

Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет информацию обо всех выявленных фактах в уполномоченные органы и организации — правоохранительные органы, ФАС России.

В первом полугодии 2023 года в том числе по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (включая предыдущие периоды), были приняты следующие меры:

  • возбуждено около 70 дел по уголовным статьям;
  • возбуждено более 300 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе более 200 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов);
  • принято более 600 иных мер реагирования;
  • разделегированы или ограничен доступ более чем к 5 тыс. ресурсов в сети Интернет, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и финансовым пирамидам.

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