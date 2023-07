Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке за первое полугодие 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

В январе — июне 2023 года Банк России выявил 2449 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и т.д.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками . Это всего на 7% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В то же время существенно изменилось распределение выявленных субъектов по видам деятельности. По сравнению с первым полугодием 2022 года было выявлено на 28% больше . На фоне адаптации граждан к экономической ситуации вернулся интерес к поиску дополнительной доходности — число выявленных финансовых пирамид выросло на 19%. Одновременно на треть сократилось количество субъектов с признаками нелегальных форекс-дилеров. При продвижении своих предложений финансовые мошенники учитывают возраст, экономическое положение и предпочтения потенциальных клиентов. Поэтому черные кредиторы сохраняют офисы шаговой доступности, но также активно рекламируют себя в онлайне. Субъекты с признаками нелегальной деятельности Первое

полугодие

2022 года Первое

полугодие

2023 года I квартал

2023 года II квартал

2023 года Всего 2288 2449 Нелегальные кредиторы 663 847 503 344 Финансовые пирамиды 954 1139 427 712 671 434 204 230 Нелегальные участники страхового рынка* – 23 19 4 Нелегальные операторы инвестиционных платформ* – 6 6 0 * Данные стали учитываться со второго полугодия 2022 года. Субъекты с признаками финансовой пирамиды 1139 субъектов с признаками финансовой пирамиды выявил Банк России в первом полугодии 2023 года (на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года). * Акционерные общества, физические лица, индивидуальные предприниматели и другие. В II квартале 2023 года количество пирамид по сравнению с I кварталом увеличилось в 1,7 раза. Основной рост пришелся на краткосрочные псевдоинвестиционные интернет-проекты, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Организаторы чаще всего получали средства от клиентов в виде криптовалют и через иностранные платежные сервисы. Количество пирамид, принимавших взносы в криптовалютах, увеличилось (58% от общего количества, 658 субъектов). В ряде случаев потенциальных клиентов заранее предупреждают о том, что проект является пирамидой. Сохраняется тренд на геймификацию финансовых пирамид: в форме экономических игр действовали более 22% нелегальных проектов. Субъекты с признаками нелегального кредитора 847 субъектов с признаками деятельности нелегального кредитора выявил Банк России в первом полугодии 2023 года. 214 таких организаций незаконно использовали в наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности. Нелегальные кредиторы в первом полугодии 2023 года * Субъекты, предлагающие услуги кредитования в точках продаж, в отношении которых установлены адрес и вывеска/название. Несмотря на рост числа нелегальных кредиторов в первом полугодии 2023 года, темпы такого увеличения по сравнению с прошлым годом снизились (в 2022 году — рост почти в два раза относительно 2021 года). Нелегалы продвигают свои услуги в социальных сетях, используя их страницы как доски объявлений. Но большинство займов выдаются очно наличными деньгами. Субъекты с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг 434 субъекта с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг выявил Банк России в первом полугодии 2023 года. Первое полугодие

2022 года Первое полугодие

2023 года Всего 671 434 Нелегальные форекс-дилеры 633 417 Нелегальные брокеры 34 15 Нелегальные управляющие 4 2

Главная причина — снижение активности компаний с иностранной «пропиской» на российском рынке. В значительной степени это связано с более осторожным отношением граждан к иностранным проектам и сложностями с трансграничными платежами. Кроме того, сайты таких организаций блокировались по инициативе Банка России. 99% нелегальных профучастников работали через Интернет. Выявлен случай разработки нелегалами собственного VPN-приложения, чтобы клиенты всегда могли иметь доступ к их сайтам. Одна из популярных схем — мошенники представляются агентами легальных финансовых организаций или крупных иностранных брокеров и предлагают инвестировать на финансовом рынке, в основном в криптоактивы. Общение с клиентами происходит через мессенджеры, к «торгам» их не допускают. Средства для «пополнения торгового счета» предлагают перевести на карту физического лица, а результаты «инвестирования» сообщаются в переписке или телефонном разговоре.

Меры в отношении выявленных Банком России нелегальных организаций и финансовых пирамид Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет информацию обо всех выявленных фактах в уполномоченные органы и организации — правоохранительные органы, ФАС России. В первом полугодии 2023 года в том числе по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (включая предыдущие периоды), были приняты следующие меры: возбуждено около 70 дел по уголовным статьям;

возбуждено более 300 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе более 200 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов);

принято более 600 иных

разделегированы или ограничен доступ более чем к 5 тыс. ресурсов в сети Интернет, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и финансовым пирамидам.

