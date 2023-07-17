Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке за первое полугодие 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
В январе — июне 2023 года Банк России выявил 2449 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и т.д.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это всего на 7% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
В то же время существенно изменилось распределение выявленных субъектов по видам деятельности.
По сравнению с первым полугодием 2022 года было выявлено на 28% больше нелегальных кредиторов. На фоне адаптации граждан к экономической ситуации вернулся интерес к поиску дополнительной доходности — число выявленных финансовых пирамид выросло на 19%. Одновременно на треть сократилось количество субъектов с признаками нелегальных форекс-дилеров.
При продвижении своих предложений финансовые мошенники учитывают возраст, экономическое положение и предпочтения потенциальных клиентов. Поэтому черные кредиторы сохраняют офисы шаговой доступности, но также активно рекламируют себя в онлайне.
Субъекты с признаками нелегальной деятельности
|Первое
полугодие
2022 года
|Первое
полугодие
2023 года
|I квартал
2023 года
|II квартал
2023 года
|Всего
|2288
|2449
|Нелегальные кредиторы
|663
|847
|503
|344
|Финансовые пирамиды
|954
|1139
|427
|712
|Нелегальные профессиональные
участники рынка ценных бумаг
|671
|434
|204
|230
|Нелегальные участники страхового рынка*
|–
|23
|19
|4
|Нелегальные операторы инвестиционных платформ*
|–
|6
|6
|0
* Данные стали учитываться со второго полугодия 2022 года.
Субъекты с признаками финансовой пирамиды
1139
субъектов с признаками финансовой пирамиды выявил Банк России в первом полугодии 2023 года (на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года).
* Акционерные общества, физические лица, индивидуальные предприниматели и другие.
В II квартале 2023 года количество пирамид по сравнению с I кварталом увеличилось в 1,7 раза. Основной рост пришелся на краткосрочные псевдоинвестиционные интернет-проекты, в том числе в социальных сетях и мессенджерах.
Организаторы чаще всего получали средства от клиентов в виде криптовалют и через иностранные платежные сервисы. Количество пирамид, принимавших взносы в криптовалютах, увеличилось (58% от общего количества, 658 субъектов).
В ряде случаев потенциальных клиентов заранее предупреждают о том, что проект является пирамидой.
Сохраняется тренд на геймификацию финансовых пирамид: в форме экономических игр действовали более 22% нелегальных проектов.
Субъекты с признаками нелегального кредитора
847
субъектов с признаками деятельности нелегального кредитора выявил Банк России в первом полугодии 2023 года.
214
таких организаций незаконно использовали в наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности.
Нелегальные кредиторы в первом полугодии 2023 года
* Субъекты, предлагающие услуги кредитования в точках продаж, в отношении которых установлены адрес и вывеска/название.
Несмотря на рост числа нелегальных кредиторов в первом полугодии 2023 года, темпы такого увеличения по сравнению с прошлым годом снизились (в 2022 году — рост почти в два раза относительно 2021 года).
Нелегалы продвигают свои услуги в социальных сетях, используя их страницы как доски объявлений. Но большинство займов выдаются очно наличными деньгами.
Субъекты с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
434
субъекта с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг выявил Банк России в первом полугодии 2023 года.
|Первое полугодие
2022 года
|Первое полугодие
2023 года
|Всего
|671
|434
|Нелегальные форекс-дилеры
|633
|417
|Нелегальные брокеры
|34
|15
|Нелегальные управляющие
|4
|2
Главная причина — снижение активности компаний с иностранной «пропиской» на российском рынке. В значительной степени это связано с более осторожным отношением граждан к иностранным проектам и сложностями с трансграничными платежами. Кроме того, сайты таких организаций блокировались по инициативе Банка России.
99% нелегальных профучастников работали через Интернет. Выявлен случай разработки нелегалами собственного VPN-приложения, чтобы клиенты всегда могли иметь доступ к их сайтам.
Одна из популярных схем — мошенники представляются агентами легальных финансовых организаций или крупных иностранных брокеров и предлагают инвестировать на финансовом рынке, в основном в криптоактивы. Общение с клиентами происходит через мессенджеры, к «торгам» их не допускают. Средства для «пополнения торгового счета» предлагают перевести на карту физического лица, а результаты «инвестирования» сообщаются в переписке или телефонном разговоре.
Меры в отношении выявленных Банком России нелегальных организаций и финансовых пирамид
Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет информацию обо всех выявленных фактах в уполномоченные органы и организации — правоохранительные органы, ФАС России.
В первом полугодии 2023 года в том числе по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (включая предыдущие периоды), были приняты следующие меры:
- возбуждено около 70 дел по уголовным статьям;
- возбуждено более 300 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе более 200 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов);
- принято более 600 иных мер реагирования;
- разделегированы или ограничен доступ более чем к 5 тыс. ресурсов в сети Интернет, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и финансовым пирамидам.
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