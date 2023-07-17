Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке за первое полугодие 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

В январе — июне 2023 года Банк России выявил 2449 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и т.д.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками . Это всего на 7% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В то же время существенно изменилось распределение выявленных субъектов по видам деятельности.

По сравнению с первым полугодием 2022 года было выявлено на 28% больше . На фоне адаптации граждан к экономической ситуации вернулся интерес к поиску дополнительной доходности — число выявленных финансовых пирамид выросло на 19%. Одновременно на треть сократилось количество субъектов с признаками нелегальных форекс-дилеров.

При продвижении своих предложений финансовые мошенники учитывают возраст, экономическое положение и предпочтения потенциальных клиентов. Поэтому черные кредиторы сохраняют офисы шаговой доступности, но также активно рекламируют себя в онлайне.

Субъекты с признаками нелегальной деятельности Первое

полугодие

2022 года Первое

полугодие

2023 года I квартал

2023 года II квартал

2023 года Всего 2288 2449 Нелегальные кредиторы 663 847 503 344 Финансовые пирамиды 954 1139 427 712 671 434 204 230 Нелегальные участники страхового рынка* – 23 19 4 Нелегальные операторы инвестиционных платформ* – 6 6 0 * Данные стали учитываться со второго полугодия 2022 года.

Субъекты с признаками финансовой пирамиды 1139 субъектов с признаками финансовой пирамиды выявил Банк России в первом полугодии 2023 года (на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года). * Акционерные общества, физические лица, индивидуальные предприниматели и другие. В II квартале 2023 года количество пирамид по сравнению с I кварталом увеличилось в 1,7 раза. Основной рост пришелся на краткосрочные псевдоинвестиционные интернет-проекты, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Организаторы чаще всего получали средства от клиентов в виде криптовалют и через иностранные платежные сервисы. Количество пирамид, принимавших взносы в криптовалютах, увеличилось (58% от общего количества, 658 субъектов). В ряде случаев потенциальных клиентов заранее предупреждают о том, что проект является пирамидой. Сохраняется тренд на геймификацию финансовых пирамид: в форме экономических игр действовали более 22% нелегальных проектов.

Субъекты с признаками нелегального кредитора 847 субъектов с признаками деятельности нелегального кредитора выявил Банк России в первом полугодии 2023 года. 214 таких организаций незаконно использовали в наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности. Нелегальные кредиторы в первом полугодии 2023 года * Субъекты, предлагающие услуги кредитования в точках продаж, в отношении которых установлены адрес и вывеска/название. Несмотря на рост числа нелегальных кредиторов в первом полугодии 2023 года, темпы такого увеличения по сравнению с прошлым годом снизились (в 2022 году — рост почти в два раза относительно 2021 года). Нелегалы продвигают свои услуги в социальных сетях, используя их страницы как доски объявлений. Но большинство займов выдаются очно наличными деньгами.