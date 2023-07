Почти 2,5 тыс. нелегалов и финансовых пирамид выявлено в первом полугодии 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России раскрыл более 1,1 тыс. финансовых пирамид, около 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профучастников.

Для того чтобы пресекать незаконную деятельность и блокировать сайты мошенников, регулятор направляет информацию обо всех выявленных случаях в правоохранительные органы и ФАС России. В первом полугодии по таким материалам, в том числе направленным ранее, было возбуждено почти 70 уголовных дел, заблокировано более 5 тыс. ресурсов. Количество черных кредиторов в январе — июне 2023 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 28%. При продвижении своих услуг они учитывают возраст, социальное положение и интересы потенциальных клиентов. Поэтому нелегалы не только рекламируют онлайн-выдачу займов, но и взаимодействуют с клиентами также в офисах. Финансовых пирамид было выявлено на 19% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Почти 60% подобных проектов принимали взносы в криптовалюте. Количество нелегальных профучастников рынка ценных бумаг сократилось к январю — июню 2022 года почти на треть благодаря уходу с российского рынка таких компаний с иностранной пропиской. Фото на превью: Alphaspirit.it / Shutterstock / Fotodom

