НГУ запустил научно-популярные онлайн-программы на платформе «Открытое образование»

На образовательной платформе «Открытое образование» стали доступны еще четыре научно-популярные онлайн-программы от Новосибирского государственного университета. Курсы дополнительного образования подойдут и для школьников, и для взрослых. Слушатели, у которых есть высшее или среднее профессиональное образование, смогут получить удостоверение НГУ о повышении квалификации государственного образца.

На онлайн-платформе стали доступны следующие программы от НГУ:

«Археология. О чём говорят древности?», где преподаватели программы расскажут о видах археологических памятников, их классификации и типологии, а также разберут основные этапы работы археолога – от разведки до экспедиции, от лабораторных работ до интерпретации результатов. Вы узнаете, как ученые определяют возраст находок с помощью разных естественнонаучных методов, и откроете для себя множество интересных фактов о человеческой истории.

«ГМО: технологии создания и применения» – все о новейших системах редактирования генома, о том, как создаются и работают трансгенные конструкции и как они помогают в борьбе с наследственными заболеваниями и старением. Слушатели программы собственными глазами увидят светящихся рыбок и мышей и побывают в лаборатории, где ученые превращают опаснейшие вирусы в безопасные, чтобы создать вакцины для сохранения здоровья человечества.

«Эпигенетика. Краткий курс по управлению генами» – программа, с помощью которой вы познакомитесь с такой наукой, как эпигенетика. Ученые из этой области изучают клеточную память. Так, например, из курса вы узнаете почему клетки вовремя «включают» и «выключают» нужные гены, что происходит во время старения на клеточном уровне и существует ли средство, продлевающее молодость.

«Биосенсоры», или все о том, откуда живые организмы получают информацию, чтобы вовремя реагировать на изменения вокруг себя. На этой программе вы узнаете о молекулярной организации различных сенсорных систем и познакомитесь с некоторыми деталями работы нервной системы, которая помогает организмам выживать в окружающей среде. Курс также может быть полезен школьным учителям.

Ранее на образовательной платформе «Открытое образование» НГУ запустил четыре программы повышения квалификации. За успешное программ слушатели с высшим и средним профессиональным образованием могут получить удостоверение о повышении квалификации государственного образца, остальные – сертификат об успешном прохождении курса.

Справка: «Открытое образование» – современная образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Миссия проекта – создать и продвигать открытое образование как новый элемент системы высшего образования в России, который будет способствовать повышению доступности и качества образования. Онлайн-курсы, опубликованные на платформе, доступны без формальных требований к базовому уровню образования. Для желающих зачесть пройденный онлайн-курс при освоении образовательной программы бакалавриата или специалитета в вузе предусмотрена уникальная для России возможность получения сертификатов. Получение сертификата возможно при условии прохождения контрольных мероприятий онлайн-курса с идентификацией личности обучающегося и контролем условий их прохождения. НГУ на «Открытом образовании»: https://openedu.ru/university/nsu/.

