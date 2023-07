Минэкономразвития: В 2022 году российский экспорт в страны АСЕАН достиг наивысшего показателя за 4 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

июля 2023 года в индонезийском городе Сурабая состоялись 15-е консультации старших должностных лиц по экономике Россия – АСЕАН. Российскую делегацию возглавил и.о. директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никита Кондратьев.

«В 2022 году российский экспорт в страны АСЕАН достиг наивысшего показателя за 4 года, а объем взаимных инвестиций между нашими странами за последние 5 лет увеличился в 3 раза, – отметил Никита Кондратьев, – У России есть существенный потенциал расширения поставок в страны АСЕАН энергоносителей, смешанных удобрений, зерна, продовольственных товаров».

Одним из ключевых механизмов многостороннего торгово-инвестиционного взаимодействия между странами он назвал реализацию совместных проектов, финансируемых из Финансового фонда Диалогового партнерства Россия – АСЕАН. «С 2015 года успешно реализовано 36 проектов в таких сферах, как цифровое развитие, туризм, наука и технологии, сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение», – отметил Никита Кондратьев, – В настоящее время совместно с АСЕАН взяли курс на дедолларизацию расчетов при финансировании совместных проектов, прорабатываем варианты оплаты в валютах дружественных стран».

Особое внимание в ходе выступления было уделено предстоящему 10 августа 2023 года круглому столу «Сотрудничество России и АСЕАН в сфере электронной торговли», инициированному Минэкономразвития России совместно с Секретариатом АСЕАН.

Никита Кондратьев призвал представителей стран АСЕАН принять активное участие в круглом столе, в ходе которого планируется обсудить перспективы сотрудничества со странами АСЕАН в области цифровой трансформации экономики, а также обменяться информацией о лучших практиках по поддержке компаний (в т.ч. малых и средних предприятий) в выходе на иностранные площадки электронной торговли. В круглом столе планируют принять участие представители профильных министерств стран АСЕАН, а также деловые круги и представители компаний с опытом электронной торговли в регионе.

Кроме того, на полях консультаций старших должностных лиц состоялись двусторонние встречи с представителями профильных ведомств Мьянмы, Индонезии, Лаоса, Камбоджи и Филиппин. Основной целью переговоров стала «сверка часов» по вопросам реализации совместных инвестиционных проектов и увеличения объемов торговли со странами Юго-Восточной Азии.

В рамках консультаций стороны также обсудили подготовку к встрече министров экономики Россия – АСЕАН, которая состоится 21 августа 2023 года в Семаранге, Индонезия.

