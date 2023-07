Лучшие студенты корпоративных магистерских программ Политеха прошли стажировку в Китае

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – В конце июня на базе Китайского нефтяного университета (Пекин) был реализован международный проект «Embrace a Green and Wise Future of Energy». В Китае открыли российско-китайский летний лагерь, куда приехали представители трех российских вузов: СПбПУ, Уфимского государственного нефтяного технического университета и Уфимского университета науки и технологий. От Политеха в стажировке приняли участие лучшие студенты корпоративных магистерских программ 09.04.04_04 «ИТ — инфраструктура предприятия» и 38.04.01_30 «Экономика ИТ и бизнес-анализ».

Программа была разделена на несколько блоков: образовательный, экскурсионный и культурный. Студенты прослушали лекции по теме искусственного интеллекта, информационных технологий и устойчивого развития, а также посетили музей Китайской национальной нефтяной корпорации. Политехники увидели и основные достопримечательности Поднебесной — Великую стену, Гробницы династии Мин, Олимпийский парк и Запретный город в центре Пекина. В рамках культурного обмена для студентов провели занятия по китайскому языку, каллиграфии и ушу. Вот, что рассказали студенты об этой поездке.

Мария Фархадова, программа Экономика ИТ и бизнес-анализ: «В ходе поездки я посетила лабораторию и музей Китайской нефтяной корпорации. Там я узнала о передовых технологиях и исследованиях в области энергетики. Мы познакомились с китайской энергетической системой. Мне запомнился семинар с коллегами из Китайского нефтяного университета, на котором мы обсудили этические и социальные аспекты развития искусственного интеллекта. Сегодня важно учесть возможные негативные последствия и проблемы ИИ, связанные с приватностью, безопасностью и потенциальной потерей рабочих мест. ИИ имеет огромный потенциал для улучшения нашей жизни, но требует внимательного и ответственного подхода к его развитию и применению».

Мирослава Жидова, программа Экономика ИТ и бизнес-анализ: «На протяжении всего визита китайские достопримечательности и архитектура не переставали удивлять меня. Также меня впечатлили приглашённые спикеры. Кроме того, удивительным оказалось то, что все китайские блюда оказались довольно вкусными. Но наибольшим открытием для меня стали люди, живущие в Китае. Они очень добрые, милые и открытые. Визит в эту страну стал для меня познавательным путешествием, которое познакомило меня как с традиционным, так и с современным Китаем, сподвигло на изучение работ коллег из Китайского нефтяного университета, а также позволило пообщаться с интересными людьми».



Диана Волкова, программа Экономика ИТ и бизнес-анализ: «Мы посетили лекцию на тему искусственного интеллекта от профессора Ксу Лиянга, где нам рассказали о применении технологий ИИ в формировании прогнозов для нефтяных месторождений. Особенно меня заинтересовал вопрос сбора и обработки данных для последующего анализа, а также сам алгоритм построения прогнозов. Далее у нас был экспресс-урок китайского языка, где мы смогли выучить ключевые слова и выражения. После этого нам провели мастер-класс по технике оригами, где мы создавали фигуры разной сложности».

Лидия Гапонова, программа ИТ-инфраструктура предприятия: «Было полезно посетить лекции по использованию информационных технологий при разведке и добыче полезных ископаемых. Кроме того, мы поучаствовали в семинаре о подходах к снижению углеродного следа. Также группе удалось посетить Китайскую национальную нефтяную корпорацию. В музее компании находятся эталонные пробы нефти, привезенные советскими инженерами при строительстве первого нефтеперерабатывающего завода в стране. Представители компании с благодарностью говорят о помощи, оказанной СССР Китаю в середине 20-го века. И акцентируют внимание на успешном сотрудничестве уже в наши дни».



Анна Афонина, программа ИТ-инфраструктура предприятия: «Очень интересной была экскурсия в лаборатории КНУ, где нас не только познакомили с передовыми направлениями исследований университета, но и показали уникальный лабораторный комплекс с новейшими установками для анализа состава нефти. Хочется выразить огромную благодарность организаторам за возможность поучаствовать в дискуссии с китайскими студентами и прослушать лекции профессоров КНУ и университета Калгари. Культурная программа позволила почувствовать контраст между современной жизнью с её быстрым ритмом и традиционной китайской культурой».





