Итоги второго дня «Первой инженерно-экономической школы»

14 июля в рамках летней научно-спортивной школы, проходящей на базе ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, ГУУ, ГГНТУ и СКГМИ провели стратегическую сессию по совместной научно-исследовательской деятельности университетов.

Участие в сессии приняли: от ГГНТУ – ректор Магомед Минцаев, первый проректор – проректор по учебной работе Ибрагим Гайрабеков, проректор по науке Магомед Сайдумов; от ГУУ – проректор Мария Карелина, директор Центра управления инжиниринговыми проектами Владимир Филатов, заместитель начальника Управления координации научных исследований Максим Плетнев; от СКГМИ – проректор по учебной работе и качеству образования Галина Станкевич, начальник управления по научной деятельности Диана Стратейчук.

Участники стратсессии обозначили направления совместной работы в области проведения научно-исследовательских работ. Особое внимание было уделено прикладным исследованиям и реализации проектов в интересах отраслей для предприятий Чеченской Республики.

Кроме того, во второй день школы для участников состоялась серия лекций и семинаров, которые провели ученые из ГУУ и ГГНТУ.

Директор Института прикладных информационных технологий ГГНТУ Эсмира Алисултанова провела лекцию «Искусственный интеллект: возможности, горизонты и риски», в ходе которой слушатели узнали об истории развития искусственного интеллекта, принципах работы с ним, сферах текущего и потенциального применения и возможных опасностях.

Доцент кафедры управления инновациями ГУУ Денис Сердечный рассказал участникам школы об изобретательском труде и инструментах защиты результатов интеллектуальной деятельности – особенностях работы с методами поиска новых идей, творческом мышлении, актуальных способах и технологиях защиты полученных результатов от утечки и плагиата.

Для гостей школы была проведена экскурсия по экспериментальным участкам карбонового полигона WayCarbon, созданного в рамках пилотного проекта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Участникам рассказали о деятельности полигона, применяемых технологиях для измерения и мониторинга потоков парниковых газов, а также исследованиях, которые проводят на полигоне молодые ученые ГГНТУ.

Научный руководитель проекта WayCarbon, вице-президент Академии наук Чеченской Республики, профессор ГГНТУ Ибрагим Керимов представил доклад на тему «Глобальные экологические проблемы», где в том числе рассказал об опасностях глобальных изменений климата и сценариях решения проблемы глобального потепления.

На площадке полигона также состоялся семинар директора Центра управления инжиниринговыми проектами ГУУ Владимира Филатова «Реализация НИОКТР по заказам предприятий реального сектора экономики на базе вуза», на котором участники узнали о правилах и особенностях работы по договорам о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах на примере реальных проектов, реализуемых Центром.

