Декан Екатерина Возняк на телеканале «Россия1 – Санкт-Петербург» рассказала о трудоустройстве выпуск nikov

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo

В телесюжете речь шла о ходе реставрации в Петербурге, в том числе о подготовке реставраторов в уч ебных заведениях города. Екатерина Возняк рассказала, что практически все выпускники архитектурного факультета СПбГАСУ успешно трудоустраиваются в строительной отрасли, причём большинство из них выбирают сферы реконс трукции y реставрации. Она также обратила внимание на то, что всё больше студентов начинают работать ещё во время учёб ы.

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