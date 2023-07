В Грозном завершился научный блок летней научно-спортивной школы

Source: MIL-OSI Russian Language News

15 июля на площадке парка высоких технологий «Хайпарк ГГНТУ» состоялось торжественное завершение научной части «Первой инженерно-экономической школы».

Ректор ГГНТУ Магомед Минцаев и проректор по научной работе Магомед Сайдумов поблагодарили всех участников и гостей за отклик, активное участие в мероприятиях школы и слаженную совместную работу.

Проректор ГУУ Мария Карелина и заведующий кафедрой компьютерного моделирования и автоматизации проектирования СКГМИ Алан Аликов в ответ выразили благодарность руководству и команде организаторов из ГГНТУ за теплый прием и высокий уровень организации школы, подчеркнув насыщенность программы как в научном, так и в культурном плане.

Ранее в этот день участники школы посетили Центр профессиональной подготовки ГГНТУ, который был создан при поддержке ПАО НК «Роснефть». Центр ведет профессиональную подготовку по рабочим профессиям нефтегазового профиля студентов ГГНТУ и взрослого населения Чеченской Республики. Гостям продемонстрировали специализированные аудитории, оснащенные современным учебно-демонстрационным оборудованием и компьютерными тренажерами, а также участки практического тренинга. Наличие на участках действующего нефтегазопромыслового, грузоподъемного, станочного оборудования и инструмента, позволяет реализовать обучение, моделируя реальные технологические процессы в непроизводственных условиях.

На площадке Центра прошел тренинг «Сборка и пилотирование дронов в FPV». Участники смогли не только узнать о современных технологиях и принципах сборки беспилотных летательных аппаратов, но и попробовать самостоятельно управлять реальным дроном.

В рамках образовательной части программы состоялась лекция «Реверсивный инжиниринг: обеспечение технологического суверенитета страны», которую провел заведующий кафедрой компьютерного моделирования и автоматизации проектирования СКГМИ Алан Аликов. На семинаре заместителя начальника Управления молодежной политики и воспитательной работы ГУУ Романа Новенникова слушатели узнали о роли проектного подхода в научно-практической деятельности, создании команды для реализации проектов и распределении ролей в команде.

Также участники научно-спортивной школы посетили Аргунский автомобильный завод «Чеченавто», где в ходе экскурсии смогли наблюдать этапы сборки автомобилей Lada Granta.

На торжественном завершении научной части «Первой инженерно-экономической школы» участники пожелали проекту дальнейшего развития и выразили надежду, что школа станет регулярной и будет привлекать еще больше участников из разных регионов страны.

Напомним, что цель проведения школы – повышение кооперации университетов при реализации научных проектов, повышение квалификации участников летней школы, решение реальных кейсов, обмен опытом, развитие научного туризма.

