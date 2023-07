Во Владикавказе открылась спортивная часть программы «Первой инженерно-экономической школы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

17 июля прошло торжественное открытие спортивной части программы летней научно-спортивной школы «Первая инженерно-экономическая школа». В мероприятии приняли участие представители руководства трех вузов-организаторов школы: Государственного университета управления, Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова, Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственный технологический университет).

Собравшиеся посетили музей СКГМИ, посвященный развитию металлургии. Почетный гость открытия заслуженный работник высшей школы РФ, почетный гражданин города Грозный, д.т.н., профессор, завкафедрой «Строительные конструкции» ГГНТУ Хасан Мажнев оставил памятную надпись в книге почетных гостей музея.

«Счастлив вновь оказаться в прославленном музее. Будучи в музее в 2007 году, я выражал надежду на взаимодействие наших вузов. Сегодня я стал свидетелем того, что мои надежды сбылись», – написал профессор.

В ходе спортивных мероприятий участники летней школы были разделены на команды таким образом, чтобы в каждой из них были представители всех трех вузов.

Сама программа будет проходить 2 дня и включать в себя три вида спорта: мини-футбол, баскетбол и туризм.

Закрытие школы состоится завтра, 18 июля, на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Цей» СКГМИ (ГТУ).

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI