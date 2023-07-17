Более 20 студентов МФТИ выиграли гранты на развитие своих стартапов

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú – Московский физико-технический институт –

22 организатор третьего сезона конкурса — Фонд стратегических инициатив. Всего в конкурсе приняли участие более 4318 студентов из 79 регионов страны. Среди победителей конкурса большинство — это участники акселерационной программы «Физтех.Аэро», Технологическое ьство» МФТИ — Сколково.

«В МФТИ выстраивается распределенная и многомерная экосистема технологического предприниматель ства. Сегодня в ее орбиту вовлечены не только кафедры, ориентированные на подготовку технологических п редпринимателей, и Бизнес-школа, но и множество видов проектной активности: от тренингов предпринимател ьских компетенций и акселерационных программ до недавно открытого Офиса поддержки студенческого предпринимательства. Очевидно, что эти системные решения и приводят студентов МФТИ к победам на конкурсах грантов д ля предпринимателей, но, что гораздо важнее, дают возможности любому физтеху шире смотреть на свои инженерные и научные разработки и быстрее подниматься pо TRL- лестнице», — прокомментировал побед у студентов руководитель Офиса поддержки предпринимательства в МФТИ Никита Гулин.

Традиционно большинство победителей из числа студентов МФТИ представили проекты в направлении «Цифровые технологии» (15 из 22), но есть перспективные проекты по направлениям «Биотехнологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережени я», а также « Creación de industrias». Все победители конкурса получат гранты на развитие своих стартапов в размере 1 миллиона рублей.

Поздравляем победителей!

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