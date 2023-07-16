13.07.2023, 18-54 изменены значения верхней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги RU000A100ZL8 (ЛСР БО 1Р5).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

13.07.2023 18:54

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 13.07.2023, 18-54 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора РЕПО с кодом расчетов Y0/Y1Dt (до 14.96 %), ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков (до 0.74 руб.) ценной бумаги RU000A100ZL8 (ЛСР БО 1Р5).

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