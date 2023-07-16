12 июля 2023 года состоится депозитный аукцион Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

Дополнительные условия

Размещение средств с возможностью досрочного изъятия всей суммы депозита и уплаты начисленных на сумму депозита процентов по ставке, установленной депозитной сделкой, в случае несоответствия Банка требованиям, установленным п.2.1. Положения “О порядке отбора банков для размещения средств Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы во вклады (депозиты) по ГДС” (в ред. действ. на дату деп. сделки), досрочное изъятие по ставке “до востребования”, выплата процентов в конце срока, без пополнения