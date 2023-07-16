Форум «Кибербезопасность в финансах» пройдет с 12 по 16 февраля 2024 года в Екатеринбурге

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

На Уральском форуме, организатором которого является Банк России, будут обсуждаться тенденции и векторы развития в сфере информационной безопасности, вопросы импортозамещения и операционной надежности финансовых организаций, условия безопасного внедрения цифровых и платежных технологий и другие актуальные темы.

В дискуссии примут участие представители Банка России, федеральных органов власти, банков и финансовых организаций, эксперты ведущих компаний в области защиты информации. Для студентов профильных вузов будет сформирована специальная молодежная программа.

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