Тесты перед сделками со сложными инструментами успешно прошли 2,4 млн инвесторов

Всего за полтора года тестирования в нем поучаствовали 7,5 млн человек. Большинство (6,13 млн) проходили тесты вскоре после введения этой процедуры, затем число желающих сокращалось (1,36 млн человек в октябре 2022 — марте 2023 года).

Это данные мониторинга, проведенного НАУФОР и НФА по заказу Банка России. Он основан на опросе крупнейших брокеров. В первый год (с октября 2021 по сентябрь 2022 года) с тестами справились 31,3% участников, или 1,92 млн человек, в последующие полгода — 37,4%, или 0,51 млн человек. Доля инвесторов, верно ответивших на вопросы с первого раза, держится на достаточно высоком уровне — 55%, а сдающих с трех или более попыток — понизилась с 30% в первый год тестирования до 25% в последующие полгода. Это может говорить о повышении уровня осознанности инвесторов и уходе от сдачи тестов путем перебора вариантов ответов. В период с октября 2022 по март 2023 года среди самых востребованных инструментов, по которым инвесторы проходили тестирование, оставались российские акции, не включенные в котировальные списки, и сделки с плечом. К ним добавились российские облигации без необходимого рейтинга. Также устойчиво рос интерес инвесторов к облигациям со структурным доходом. Число тестов по иностранным акциям, продажа которых была ограничена, заметно сократилось. Инструменты, по которым сдается наибольшее количество тестов, остаются и самыми трудными для понимания инвесторов — по ним высока доля неверных ответов. Значительная часть не сумевших пройти тесты и отказавшихся от дальнейших попыток передумала совершать сделки со сложными инструментами. Фото на превью: Dilok Klaisataporn / Shutterstock / Fotodom

