Татьяна Илюшникова: «Понятность, системность, институционализация — точки роста для государственных структур и бренда «Мой бизнес»

Таким мнением поделилась замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова на пленарном заседании «Мой бизнес 2030: новая эра — новые возможности». Мероприятие прошло в рамках форума «Мой бизнес-лагерь 2023» в Архызе.

«Сегодня «Мой бизнес» — это понятная для предпринимательского сообщества структура со своими сервисами и правилами взаимодействия. Но так было не всегда. Мы начинали с аудита своих возможностей: региональных институтов развития, инструментария нацпроекта, каналов коммуникации. После мы систематизировали эту информацию, создали определенные стандарты, единую идеологию, профессиональное сообщество. Как итог — сегодня наш бренд узнаваем в каждом регионе, за последний год насчитывается более 400 тысяч получателей услуг центров «Мой бизнес», а по партнерским программам с крупным бизнесом охват составил 25 000 предпринимателей за последние полгода. Собственно, понятность, системность, институционализация – это и есть главные точки роста для государственных структур и бренда «Мой бизнес», которые позволяют нам максимально таргетно оказывать поддержку бизнесу и поддерживать клиентоориентированность наших центров», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В обсуждении также приняли участие заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич, и.о. генерального директора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко, исполнительный директор Управления GR и работы со специальными проектами ПАО «Сбербанк» Юрий Дмитриев, заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Андрей Жижин, проректор Государственного университета управления Павел Павловский, руководитель дирекции сопровождения проектов и традиционных медиа АНО «Национальные приоритеты» Ольга Старикова, директор Международной школы бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Денис Давлеткалиев.

Представители региональных органов исполнительной власти – экономических блоков – и центров «Мой бизнес» встречаются дважды в год. Весной, на форуме «Мой бизнес», специалисты институтов развития обсуждают стратегические задачи. Форум «Мой бизнес-лагерь 2023» носит больше прикладной характер.

