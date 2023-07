Россия презентовала на площадке ООН в Нью-Йорке свою работу по достижению ЦУР ООН на региональном уровне

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

12 июля 2023 года Минэкономразвития России совместно с Счетной Палатой России при поддержке Постоянного Представительства России при ООН в Нью-Йорке провели российский сайд-ивент на полях Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.

Мероприятие было посвящено локализации Целей устойчивого развития ООН в России и за ее пределами и собрало все заинтересованные стороны, включая представителей контрольно-счетных палат Москвы и Самарской области, Росстата, Национальной сети Глобального договора ООН, зарубежных коллег из высших органов аудита Таиланда и Бразилии, а также представителя со стороны ООН – директора профильного подразделения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

«Многие российские субъекты и города прямо или косвенно интегрируют ЦУР в свою деятельность. Они принимают соответствующие стратегии, проводят мониторинг достижения показателей ЦУР, привлекают устойчивое финансирование, повышают осведомленность и наращивают внутренний потенциал, – отметил в своем вступительном слове заместитель Министра экономического развития Владимир Ильичев. – Уверен, что опыт российских субъектов и городов может быть полезен для международной аудитории».

С основным докладом в ходе мероприятия выступили представители Счетной Палаты России, которые презентовали результаты аудита прогресса российских субъектов в достижении ЦУР ООН.

Аудитор Дмитрий Зайцев в своем выступлении, предваряющем основной доклад, выделил несколько важных тезисов: «Аудит достижения показателей ЦУР в регионах России позволил нам представить комплексную картину достижения ЦУР в стране, определить уровень достижения показателей. Счетная палата России уже давно уделяет внимание вопросам устойчивого развития и системно выстраивает работу в этом направлении. Мы активно содействуем реализации ЦУР как на страновом уровне, так и в рамках международного аудиторского сообщества».

Заместитель Постоянного Представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Чумаков в свою очередь поделился мнением о популяризации достижений регионов России на международных площадках: «ООН полностью учитывает роль местных и региональных органов власти в реализации Повестки-2030. Различные ооновские платформы помогают мобилизовать знания, ресурсы, навыки и партнерства во всем мире. Региональные и местные органы власти России все активнее вовлекаются в работу всех крупнейших форумов и конференций ООН и делятся своим уникальным опытом и решениями по широкому перечню вопросов, имеющих значение для развития на местном и региональном уровнях».

Напомним, что Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию – это ключевое мероприятие ООН для комплексной оценки прогресса стран в достижении Целей устойчивого развития ООН. Форум этого года, который проходит с 10 по 19 июля, примечателен еще и тем, что он знаменует середину пути по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Запись российского сайд-ивента можно найти по ссылке.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI