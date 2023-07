Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

С 10 по 17 июля 2023 года в Токио проходит 53-я Международная олимпиада по физике (IPhO-2023). Сборная школьников из России традиционно показала высочайший результат и завоевала пять золотых медалей. Всего в самом престижном мировом состязании среди учащихся средних школ по физике участвовало более 80 стран.

В сборную нашей страны входит пять лучших школьников страны, которые прошли многоэтапные испытания и успешно выступили на национальных и международных состязаниях и отборах.

В этом году за победу боролись:

Вячеслав Бобков, Москва;

Всеволод Доля, Московская область;

Егор Потапов, Москва;

Роман Бурцев, Московская область;

Александр Ершов, Московская область.

Участники олимпиады показывают свои знания и навыки в двух турах: теоретическом и экспериментальном. Традиционно для школьников, которых готовит тренерский штаб из числа преподавателей МФТИ, победу приносит блестящее решение экспериментальных задач.

«Золотые медали, которые ребята заслужили – результат их собранности, высокой мотивации и огромного таланта самих участников и их тренеров. В этом году в нашу сборную вошли не только ученики выпускных классов, но и десятиклассники, у которых будет возможность повторить свой блестящий результат в следующем олимпиадном сезоне», — отметил Артем Воронов, руководитель тренерского штаба сборной, проректор по учебной работе МФТИ

По сложившейся традиции, члены сборной – выпускники школ 2023 года поступают в МФТИ, начиная свой большой путь в науке.

«На протяжении нескольких лет подряд наши ребята завоевывают золотые медали наэтой олимпиаде. Это блестящий результат, которым гордится вся страна. Уверен, что пример наших олимпиадников вдохновит школьников со всех регионов России. Они наглядно продемонстрировали, каких результатов можно добиться, если учиться ответственно и с интересом, развивать свои таланты, ставить цели и шаг за шагом подниматься к новым вершинам. В очередной раз наша команда доказала, что у нас в стране сильное инженерное образование, а благодаря современной школьной инфраструктуре, новым дополнительным возможностям, появившимся в рамках нацпроекта «Образование», качественным сбалансированным программам все больше ребят увлекаются техническими направлениями. Эту работу мы будем усиливать и развивать вместе с квалифицированными и опытными наставниками, а также нашими партнерами», – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Олимпиады по физике начали проводить в 1967 году для того, чтобы побуждать молодежь интересоваться физикой посредством международных обменов. Организационный комитет олимпиады нынешнего года возглавляет нобелевский лауреат Кобаяси Макото. Он заявил, что изучение физики станет ценным активом, призвав участников соревнования проявить себя в полную силу.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI