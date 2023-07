Разработаны правила платформы цифрового рубля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Проект положения Банка России является ключевым нормативным актом для запуска цифрового рубля. В нем содержатся основные правила, по которым Банк России как оператор платформы будет взаимодействовать с ее участниками и пользователями, и требования к ним.

В документе перечислены виды цифровых кошельков (счетов цифрового рубля), приведены порядок их открытия и закрытия, перечень операций с цифровыми рублями. Кроме того, в проекте положения описывается механизм урегулирования споров, рассмотрения запросов и претензий пользователей, а также порядок контроля за соблюдением участниками правил платформы. Платформа будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Операции на ней будут проводиться в режиме онлайн. Банк России принимает замечания и предложения к проекту документа до 19 июля 2023 года. Фото на превью: Shutterstock / Fotodom

