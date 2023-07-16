О чем говорят тренды: повышенный рост спроса приводит к более устойчивому росту цен

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Оперативные и опросные показатели говорят о сохраняющемся повышенном росте российской экономики в конце II квартала, связанном с расширением потребительской и инвестиционной активности. Это происходит на фоне увеличения кредитования и постепенного отхода потребителей от сберегательной модели поведения, а также сохраняющейся поддержки со стороны государственного спроса.

Рост потребительских цен приобретает все большую устойчивость, закрепляясь выше уровня 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность. В условиях опережающего расширения спроса производители активнее перекладывают возросшие издержки в цены. Дополнительным проинфляционным фактором может стать возможное увеличение инфляционных ожиданий вследствие произошедшего ослабления рубля.

Более подробно читайте в бюллетене «О чем говорят тренды».

Фото на превью: Stockr / Shutterstock / Fotodom