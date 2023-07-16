О начале торгов ценными бумагами “17” июля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “14” июля 2023 года приняты следующие решения:

Определить:

“17” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“17” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRTAC_SBER-5Y-001Р-572R Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Сбербанк России” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-602-01481-B-001P от 21.06.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 500 000 штук Дата погашения 21.07.2028 Торговый код RU000A106EU1 ISIN код RU000A106EU1 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 24 июля 2023 г.;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер наименование АО “Сбербанк КИБ” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

Определить:

“17” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“17” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-562, предназначенные для квалифицированных инвесторов Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации корпоративные Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 6-562-01000-B-001P от 22.06.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 13.07.2026 Торговый код RU000A0NR748 ISIN код RU000A0NR748 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Закрытая подписка Цена размещения Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигации. Дата окончания размещения Дата окончания размещения ценных бумаг совпадает с датой начала размещения ценных бумаг Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“17” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“17” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС-KR_FIX-3Y-001Р-574R [i] Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Сбербанк России” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-604-01481-B-001P от 29.06.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 23.07.2026 Торговый код RU000A106G64 ISIN код RU000A106G64 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 24 июля 2023 г.;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер наименование АО “Сбербанк КИБ” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

Определить:

“17” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“17” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-503 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-503-01000-B-005P от 04.07.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 150 000 000 штук Дата погашения 18.07.2023 Торговый код RU000A106K50 ISIN код RU000A106K50 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“17” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“17” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-26R Полное наименование Эмитента открытое акционерное общество “Российские железные дороги” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-26-65045-D-001P от 11.07.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 30 000 000 штук Дата погашения 19.07.2028 Торговый код RU000A106K43 ISIN код RU000A106K43 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер наименование Банк ГПБ (АО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)

Определить:

“17” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“17” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03 Полное наименование Эмитента Акционерное общество “Группа компаний “Медси” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-03-62024-H-001P от 12.07.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 3 000 000 штук Дата погашения 28.06.2038 Торговый код RU000A106K27 ISIN код RU000A106K27 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 20.07.2023;

б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. Андеррайтер наименование ПАО Банк Синара идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа EC0106000000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа БанкСинара

[i] Размер выплат по облигациям зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в подпункте 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”. Согласно письму, полученному от эмитента и в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, облигации не предназначены для продажи неквалифицированным инвесторам.



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