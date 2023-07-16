О начале торгов ценными бумагами “12” июля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “11” июля 2023 года приняты следующие решения:

Определить:

“12” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Тинькофф Денежный рынок” Полное наименование

Управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью “Тинькофф Капитал” Тип ценных бумаг Инвестиционные паи биржевого ПИФа Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации 5229 от 22.12.2022 Торговый код TMON ISIN код RU000A106DL2 Уровень листинга Первый уровень

Определить:

“12” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“12” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П09 Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Роял Капитал” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-09-00382-R-001P от 07.07.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 100 000 штук Дата погашения 08.07.2026 Торговый код RU000A106JC8 ISIN код RU000A106JC8 Уровень листинга Третий уровень Сектор Сектор компаний повышенного инвестиционного риска Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со второго дня размещения биржевых облигаций, покупатель при приобретении биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 360-й (Триста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер наименование ПАО “Совкомбанк” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0253800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Совкомбанк

Определить:

“12” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“12” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-500 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-500-01000-B-005P от 25.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 150 000 000 штук Дата погашения 13.07.2023 Торговый код RU000A106JB0 ISIN код RU000A106JB0 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“12” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“12” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-005Р-02 Полное наименование Эмитента Государственная компания “Российские автомобильные дороги” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-02-00011-T-005P от 06.07.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 20 000 000 штук Дата погашения 08.07.2026 Торговый код RU000A106J20 ISIN код RU000A106J20 Уровень листинга Второй уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций (не включая эту дату);

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер наименование Банк ГПБ (АО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)

Определить:

“12” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“12” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-К422 Полное наименование Эмитента государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-455-00004-T-001P от 30.05.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 20 000 000 штук Дата погашения 26.07.2023 Торговый код RU000A106BV5 ISIN код RU000A106BV5 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер наименование ВЭБ.РФ идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0046000000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВЭБ РФ

Определить:

“12” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“12” июля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-09 [i] Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “ТрансФин-М” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-09-50156-A-001P от 04.07.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 3 000 000 штук Дата погашения 05.07.2028 Торговый код RU000A106J38 ISIN код RU000A106J38 Уровень листинга Второй уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер наименование ПАО Банк Синара идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа EC0106000000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа БанкСинара

Уведомление

[i] Размер выплат по облигациям зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в подпункте 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”. Согласно письму, полученному от эмитента и в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, облигации не предназначены для продажи неквалифицированным инвесторам.



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