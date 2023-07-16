О выявленном несоответствии ценных бумаг

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и в связи с окончанием срока действия Решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022 в части неприменения оснований для перевода ценных бумаг из Второго уровня Списка, выявлено несоответствие требованию по корпоративному управлению, установленному разделом 2.19 Приложения 2 к указанным Правилам листинга, в отношении следующих ценных бумаг, включенных во Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа:

– акции обыкновенные (регистрационный номер 1-01-32501-D от 03.05.2005) ОАО “МРСК Урала”

Эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия.



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