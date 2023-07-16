Об изменении риск-параметров для расчета ставки переноса по БПИФам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Решением НКО НКЦ (АО) с 01 августа 2023 г. по всем БПИФам будут установлены следующие параметры для расчета ставки переноса по ценным бумагам:

Верхний ограничительный уровень Ставки переноса HSECRate,

% годовых Нижний ограничительный уровень Ставки переноса LSECRate, % годовых -8% -8%

Ставка переноса по ценным бумагам определяется в соответствии с п. 20.2 Методики определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа



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