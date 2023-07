Новые регионы получат доступ к господдержке уже в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на включение в 2023 году в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства юридических лиц, которые действовали на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской области, Запорожской области на день их принятия в состав России.



Данный реестр формируется на основании сведений, поступающих в ФНС России в рамках предоставления налоговой отчетности за предшествующий календарный год. Поскольку на территориях новых 4 субъектов РФ предоставление налоговой отчетности за 2022 год не предусмотрено, действующие на новых территориях юридические лица могли быть отнесены к субъектам МСП только в 2024 году на основе налоговой отчетности 2023 года.



Для предоставления указанным юридическим лицам уже в этом году доступа к мерам поддержки для субъектов МСП положениями закона предусматривается до момента сдачи ими налоговой отчетности за 2023 год включение сведений о таких юридических лицах в реестр на основании имеющихся у Росстата данных о среднесписочной численности работников за последний доступный отчетный месяц. При этом критерий по доходу в соответствии с законом предлагается не учитывать, так как у органов власти отсутствуют сведения о доходе хозяйствующих субъектов в этих регионах за 2022 год и предоставление таких сведений не предусмотрено в течение 2023 года.



«Одна из ключевых выгод данных поправок заключается в устранении правовой коллизии, что способствует более эффективному использованию государственной поддержки бизнесом. Такое решение помогает не только предпринимателям, но и нашей экономике в целом. Стимулирование развития малых и средних предприятий является одним из ключевых факторов для устойчивого экономического роста. Теперь предприниматели нашего региона смогут получить государственную поддержку на полгода раньше, еще до наступления 2024 года. Это предоставит им дополнительные возможности для расширения своего бизнеса, инвестиций в новые проекты и создания рабочих мест.

Уверен, что эти изменения в законодательстве окажут положительное влияние на бизнес-сообщество и экономику региона. В свою очередь, Минэкономразвития ДНР готово обеспечить всю необходимую поддержку предпринимателям, чтобы они могли успешно расти и развиваться», – прокомментировал и.о. министра экономического развития ДНР Владимир Зверков.



«Получение статуса субъекта МСП даст нашим предпринимателям новый толчок в развитии, а также станет залогом стабильности и уверенности в завтрашнем дне», – отметила министр экономического развития ЛНР Светлана Подлипаева.



«Безусловно, данная мера придаст дополнительный импульс к интеграции субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области в правовое и экономическое пространство Российской Федерации.

Дополнительные меры государственной поддержки для МСП в сочетании с предоставлением возможностей реализации своих товаров, работ (услуг) на всей территории России – положительный сдвиг к развитию предпринимательства в регионе» – отметил и. о. министра экономического развития Херсонской области Константин Костин.



«Документ позволит бизнесу не терять время и воспользоваться подготовленной на территории региона экономической инфраструктурой уже в этом году. В связи с чем господдержку смогут получить более 7 тысяч участников МСП Запорожской области. Важно, что принятое решение не только включает новый субъект в единую экономическую систему страны, но и направлено на реальную помощь предприятиям, развивающим и восстанавливающим собственной деятельностью стабильную и полноценную жизнь нашего региона», – сообщил заместитель Председателя Правительства по экономике Запорожской области Андрей Козенко.

