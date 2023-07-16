Московская биржа запускает валютно-процентный своп с фиксированной ставкой в юанях

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

10 июля 2023 года участникам рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) Московской биржи стал доступен валютно-процентный своп с фиксированной ставкой в китайских юанях на сроки от трех дней до пяти лет.

Новый инструмент позволяет участникам ограничивать влияние обменных курсов и снижать затраты на финансирование в иностранной валюте. Валютно-процентные свопы становятся неотъемлемым инструментом для корректировки дисбаланса в валютной структуре активов и пассивов компаний.

Растущая популярность китайского юаня на российском финансовом рынке стимулирует Московскую биржу к запуску новых инструментов для инвесторов. Сегодня на рынке СПФИ Московской биржи также доступны валютные своп-контракты, поставочные и расчетные форварды в китайских юанях сроком от трех дней до пяти лет.

Роман Локтионов, директор по внебиржевым деривативам Московской биржи:

“Участники рынка СПФИ теперь имеют возможность заключать сделки с валютно-процентным свопом с фиксированной ставкой в юанях. Рынок СПФИ предлагает широкий спектр инструментов, включая процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы и валютные форварды с различными сроками исполнения. Все сделки на рынке СПФИ осуществляются через центрального контрагента, что значительно сокращает риски для участников рынка”.

На рынке СПФИ обращаются процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы, валютные форварды со сроком исполнения от трех дней до 10 лет в зависимости от типа инструмента. Сделки на рынке СПФИ заключаются с центральным контрагентом. Это избавляет участников рынка от необходимости оценивать риски каждого контрагента и подписывать с ними генеральные соглашения, позволяет снизить затраты на капитал и пользоваться преимуществами единого клиринга и обеспечения с другими рынками Московской биржи.



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