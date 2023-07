Как присваивать ESG-рейтинги: рекомендации Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России разработал рекомендации для повышения качества методологии и развития практики присвоения ESG-рейтингов. Этот документ мягкого регулирования позволит заложить основу для того, чтобы сделать ESG-рейтинги более объективными, прозрачными и сопоставимыми между собой.

Рекомендации предназначены как для составителей ESG-рейтингов, так и их пользователей — компаний и эмитентов, которые смогут учитывать критерии оценки для улучшения своей деятельности. В документе Банк России дает определение ESG-рейтингов, устанавливает минимальный набор учитываемых для оценки элементов, вводит единую рейтинговую шкалу. Непротиворечивость, достоверность и своевременность ESG-рейтингов являются необходимыми условиями для будущего устойчивого роста российской экономики. Они позволяют оценить степень воздействия организаций на окружающую среду и общество, а также подверженность самих компаний внешним рискам. Кроме того, такие рейтинги обеспечивают доступ к зарубежным рынкам и повышают конкурентоспособность российских игроков. Фото на превью: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

