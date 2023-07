Елена Мельникова: Россия и Китай уделяют большое внимание высокотехнологичным и «новым» отраслям сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Текущие тенденции развития российско-китайских отношений и большое количество совместных проектов России и Китая подтверждают, что экономики двух стран взаимодополняемы и имеют значительный потенциал роста. Это выражается в масштабных механизмах поддержки двусторонних инициатив на межгосударственном уровне.

Об этом заявила директор Департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Елена Мельникова. Она выступила модератором панельной дискуссии «Российско-китайское торговое и инвестиционное сотрудничество в новую эпоху», организованной Минэкономразвития России совместно с Бюро по делам развития внешней торговли при Министерстве коммерции КНР. Обсуждение состоялось в рамках программы промышленной выставки «ИННОПРОМ» и Российско-Китайского ЭКСПО.

«Развитие торгово-экономических отношений между нашими странами происходит на базе увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах – сейчас доля юаня и рубля составляет более 67%, а дневной оборот пары рубль/юань на Мосбирже превышает 120 млрд рублей. Это создает достойную поддержку проводимым двусторонним операциям и подкрепляет их дальнейшие перспективы», – отметила Елена Мельникова.

Особое внимание при составлении планов сотрудничества между Россией и Китаем, по её словам, уделяется высокотехнологичным и «новым» отраслям. Таким как устойчивое развитие, «зеленая» экономика, новые источники энергии, искусственный интеллект, квантовые вычисления и коммуникации.

По сравнению с другими странами с Китаем у России запущено в работу больше всего межправительственных комиссий, которые разделены по тематическим направлениям и курируют различные проекты. В число значимых и перспективных проектов межправкомиссий по инвестиционному сотрудничеству входят крупнейшие региональные и трансграничные проекты двух стран. Они реализуются в 25 регионах России и 5 регионах Китая.

«Ежегодно на заседании межправкомиссий перечень проектов обновляется. Власти двух стран поддерживают эти проекты на межгосударственном уровне, как с точки зрения устранения административных барьеров, так и с позиции привлечения дополнительных инвестиций, обсуждения проблем проектов на различном уровне и повышения их значимости», – подчеркнула директор департамента.

В панельной дискуссии приняли участие и выступили председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в КНР Анна Бессмертная, полномочный министр Посольства КНР в России Лю Сюэсун, директор офиса международных связей Агентства стратегических инициатив России Михаил Макаров, начальник отдела Евразийского департамента Минкоммерции КНР Дэн Юн, советник председателя Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Олег Плешивцев, заместитель директора департамента промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян Ван Бин и другие спикеры.

