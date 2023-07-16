Доклад «Региональная экономика»: продолжается увеличение деловой активности и потребительского спроса

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
В мае — июне 2023 года в регионах России продолжился рост экономической активности, чему способствовали расширение кредитования и увеличение государственных расходов.
Ожидания предприятий относительно потребительского спроса на ближайшие месяцы несколько снизились, однако оставались вблизи наивысших значений с марта 2022 года. Месячные темпы роста потребительских цен ускорились, превысив 4% в пересчете на год.
Рост потребительской активности также продолжился. В сфере услуг и общепита этому способствовало расширение туристического потока внутри страны.
В то же время недостаточное предложение некоторых непродовольственных товаров, в частности легковых автомобилей, частично сдерживало увеличение розничного товарооборота. Сохранение дефицита кадров на рынке труда способствовало росту заработных плат.
Специальные темы выпуска — автомобилестроение, логистика грузоперевозок в новых условиях, а также ситуация с региональными бюджетами в 2023 году.
Подробнее читайте в июльском выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ».
Фото на превью: Maykova Galina / Shutterstock / Fotodom
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