Доклад «Региональная экономика»: продолжается увеличение деловой активности и потребительского спроса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В мае — июне 2023 года в регионах России продолжился рост экономической активности, чему способствовали расширение кредитования и увеличение государственных расходов.

Ожидания предприятий относительно потребительского спроса на ближайшие месяцы несколько снизились, однако оставались вблизи наивысших значений с марта 2022 года. Месячные темпы роста потребительских цен ускорились, превысив 4% в пересчете на год. Рост потребительской активности также продолжился. В сфере услуг и общепита этому способствовало расширение туристического потока внутри страны. В то же время недостаточное предложение некоторых непродовольственных товаров, в частности легковых автомобилей, частично сдерживало увеличение розничного товарооборота. Сохранение дефицита кадров на рынке труда способствовало росту заработных плат. Специальные темы выпуска — автомобилестроение, логистика грузоперевозок в новых условиях, а также ситуация с региональными бюджетами в 2023 году. Подробнее читайте в июльском выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ». Фото на превью: Maykova Galina / Shutterstock / Fotodom

