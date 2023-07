Дмитрий Вольвач: Россия и Китай совершили колоссальный рывок в реализации совместных инфраструктурных проектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Россия и Китай активно развивают инвестиционное сотрудничество. Всего в российско-китайском портфеле около 80 инвестпроектов на общую сумму более 15 трлн рублей. Об этом заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в ходе пленарного заседания третьего Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, который прошел в рамках промышленной выставки «ИННОПРОМ» и Российско-Китайского ЭКСПО.

«В соответствии с договоренностями руководителей двух стран мы совместно работаем над планами по развитию российско-китайского экономического сотрудничества до конца десятилетия. К 2030 году ожидаем увеличение объемов товарооборота между Россией и Китаем до 25 трлн российских рублей», – подчеркнул Дмитрий Вольвач.

По результатам 2022 года товарооборот России и Китая превысил отметку в 13 трлн рублей, что на треть выше показателей прошлого года. Тенденция сохранилась и в текущем году. В январе-апреле 2023 года взаимный товарооборот вырос ещё на 28,8 % и составил 7,8 трлн российских рублей. При этом более 60% совокупного объема внешнеторгового оборота России с Китаем приходится на 6 российских регионов – Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край и Иркутскую область.

«По внешнеторговым контрактам Россия и Китай активно переходят на расчеты в национальных валютах. Более 90% расчетов за российский экспорт уже осуществляется в рублях и юанях, – отметил замминистра. – Наши страны активно развивают инвестиционное сотрудничество. В нашем взаимном портфеле около 80 инвестпроектов на общую сумму более 15 трлн рублей».

За последние годы, по его словам, Россия и Китай совершили колоссальный рывок в реализации совместных инфраструктурных проектов. На российско-китайской границе формируется система трансграничных транспортных коридоров. В числе наиболее крупных инфраструктурных проектов двух стран замминистра назвал запущенный в прошлом году трансграничный автомобильный мостовой переход «Благовещенск-Хэйхэ», а также железнодорожный мостовой переход через реку Амур в Еврейской автономной области, благодаря которому путь продукции дальневосточных предприятий до потребителей из КНР сократился на 1763 км.

«Успешное взаимодействие наладили промышленники России и Китая. На базе тульской особой экономической зоны «Узловая» четвертый год по принципу полного цикла работает автомобильный завод китайской компании. В этом году предприятие намерено ввести в производство восемь новых моделей автомобилей, – отметил Дмитрий Вольвач. – Рязань заинтересована в совместном проекте с г. Харбином по созданию научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина». «На полях» ЭКСПО предприниматели из Рязанской области и провинции Хэйлунцзян смогут встретиться и выйти на предметные договоренности».

Замминистра подчеркнул огромный туристический потенциал России и Китая. Вопросы по безвизовым поездкам для организованных туристических групп из Китая будут решены в текущем году. Страны уже обменялись списками туристических организаций и органов координации, которые будут работать в рамках этой инициативы.

«В настоящий момент ведется работа по внедрению и тестированию механизма выдачи электронных виз, который позволит существенно снизить стоимость виз для наших китайских коллег, – информировал Дмитрий Вольвач. – Введение электронной визы позволит существенно упростить ее получение, разгрузит очереди в консульстве и визовых центрах. Предполагаем, что систему удастся запустить уже к концу текущего месяца».

В ходе пленарного заседания третьего Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству также выступили посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй, губернатор провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Чувашской Республики Олег Николаев, губернатор Томской области Владимир Мазур.

Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО установило новый рекорд: в мероприятии приняли участие около 500 китайских компаний. В Россию прибыли бизнесмены и руководители органов власти 11 регионов Китая. Посетители смогли ознакомиться с предложениями китайских партнеров на 480 стендах, представленных как на выставке «ИННОПРОМ», так и на площадке ЭКСПО.

В рамках деловой программы ЭКСПО прошли 4 панельные дискуссии по вопросам торговли и инвестиции, поддержки экспорта, развития городской среды и молодежного бизнес-сотрудничества. В дни работы выставки «ИННОПРОМ» состоялась биржа контактов по ключевым направлениям сотрудничества, благодаря которой бизнесмены двух стран вышли на конкретные проекты и договоренности.

В мероприятиях Российско-Китайского ЭКСПО приняли участие делегации из 22 российских регионов. На выставке «ИННОПРОМ» присутствовали делегации деловых кругов и органов власти из стран-партнеров – Армении, Беларуси, Киргизии, Узбекистана и впервые – из Таджикистана.

