Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В июне годовая инфляция повысилась до 3,25%. Месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность ускорились в основном из-за разовых факторов.

Из-за ослабления рубля и стабильно высокого спроса, превышающего возможности предложения, подорожали легковые автомобили, зарубежный и внутренний туризм. Вспышки птичьего гриппа и повышение стоимости кормов ускорили рост цен на мясопродукты. В то же время новый урожай отечественных овощей начал замещать дорогой импорт, что привело к снижению цен на них. Без учета таких временных факторов ценовое давление плавно нарастало, оставаясь умеренным. Годовая инфляция продолжит увеличиваться по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета — осени 2022 года. Согласно апрельскому базовому сценарию, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и будет находиться вблизи 4% в 2024 году и в дальнейшем. Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен». Фото на превью: Svitlana Hulko / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI