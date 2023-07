Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

10-12 июля 2023 года в г. Пекине представители Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов приняли участие в заседании Комиссии старших должностных лиц министерств экономики ШОС (КСДЛ ШОС).

Под председательством кыргызстанкой стороны главы делегаций обсудили текущее положение и предметные шаги по развитию многостороннего сотрудничества государств-членов ШОС в таких сферах, как повышение устойчивости цепочек поставок и производства, развитие электронной

и внутрирегиональной торговли, раскрытие потенциала рынков услуг в регионе.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам совершенствованию совместных механизмов упрощения торговли, в том числе посредством сближения подходов к стандартизации и метрологии, взаимного признания продуктов рынка страхования, интероперабельности национальных платежных систем.

В ходе мероприятия российская делегация представила партнерам позицию по таким актуальным вопросам на экономическом треке ШОС, как встраивание МСП в цепочки поставок и производства, урегулирование споров онлайн в трансграничной электронной коммерции, развитие совместных механизмов страхования и перестрахования, сближение подходов к устойчивому финансированию в регионе. Как заявил и.о. директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никита Кондратьев: «Страны ШОС аккумулировали уникальный опыт и значительный пул договоренностей для достижения устойчивого экономического роста. Считаем необходимым активнее масштабировать лучшие практики наших стран, развивать промышленную кооперацию и запускать совместные проекты на региональном и муниципальном уровнях».

Кроме того, стороны обсудили новые перспективные точки совместного роста, такие как зеленая и креативная экономика. «Данные отрасли при должной поддержке могут привлекать инвестиции, составлять значимую долю ВВП, способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономики в целом», – отметил Никита Кондратьев.

Указанные тематические вопросы, рассмотренные в рамках заседания КСДЛ ШОС найдут свое отражение в итоговых документах, которые будут предложены к подписанию в рамках предстоящей встречи министров экономики ШОС (г. Бишкек, 26-29 сентября 2023 г.).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI