Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Межведомственная рабочая группа одобрила шесть методик расчета товарных индикаторов, которые предусматривают формирование около 100 позиций. Все они теперь представлены на сайте Банка России.

Индикаторы могут использовать участники рынка при заключении сделок, для оценки состояния отдельных сегментов товарного рынка, а также для выполнения регуляторных требований. В национальную систему индикаторов сейчас входят девять товаров, включая аффинированное золото, пшеницу, сахар и подсолнечное масло. Также ее дополнили национальные и территориальные индексы нефтепродуктов, в том числе бензина, дизельного топлива, авиакеросина, топочного мазута и сжиженных углеводородных газов. Банк России совместно с профильными ведомствами участвует в работе по созданию национальной системы финансовых и товарных индикаторов и следит за качеством деятельности их администраторов. Фото на превью: Sergii Molchenko / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI