Банк России предлагает оценить качество электронной регистрации выпусков ценных бумаг

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России предлагает эмитентам принять участие в опросе . Респондентам предстоит поделиться своим мнением, насколько удобна и понятна процедура электронной регистрации эмиссионных документов , какие сложности возникают при онлайн-взаимодействии с регулятором. Также они смогут высказать пожелания по улучшению сервиса.

Результаты опроса позволят Банку России выявить основные проблемы, которые препятствуют развитию онлайн-услуги, продумать оптимальные пути их решения, а также определить перспективы электронной регистрации в будущем: станет ли она обязательной, и если да, то для каких групп эмитентов.

Опрос будет проводиться с 12 июля по 1 августа 2023 года включительно.

Фото на превью: TierneyMJ / Shutterstock / Fotodom