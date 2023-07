Банк России предлагает оценить качество электронной регистрации выпусков ценных бумаг

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России предлагает эмитентам принять участие в опросе. Респондентам предстоит поделиться своим мнением, насколько удобна и понятна процедура электронной регистрации эмиссионных документов, какие сложности возникают при онлайн-взаимодействии с регулятором. Также они смогут высказать пожелания по улучшению сервиса.

Результаты опроса позволят Банку России выявить основные проблемы, которые препятствуют развитию онлайн-услуги, продумать оптимальные пути их решения, а также определить перспективы электронной регистрации в будущем: станет ли она обязательной, и если да, то для каких групп эмитентов. Опрос будет проводиться с 12 июля по 1 августа 2023 года включительно. Фото на превью: TierneyMJ / Shutterstock / Fotodom

