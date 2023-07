Банки будут возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Возместить клиенту деньги придется в том случае, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. Сделать это он должен в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего. Такой закон приняла Государственная Дума.

Документ также предусматривает двухдневный период охлаждения, в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. О сомнительной операции он уведомит клиента. За это время человек, находящийся под влиянием злоумышленников, сможет одуматься и не подтверждать перевод. Кроме того, банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег, если информация о совершенных противоправных действиях поступила от МВД России. В настоящее время сведения о так называемых дропперах банки получают из базы данных регулятора. «Антифрод-системы банков сегодня предотвращают большой объем хищений денег у клиентов, тем не менее количество пострадавших остается значительным. Новый комплексный подход повысит финансовую ответственность банков и усилит защиту людей от кибермошенников», — отмечает директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Закон вступит в силу через год после официального опубликования. За это время все стороны информационного обмена усовершенствуют свои автоматизированные системы и бизнес-процессы. Банк России формирует базу данных «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента» на основе информации, полученной от банков и других операторов платежных систем. Она содержит большое количество параметров — уникальных идентификаторов, в том числе данные о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Сведения из базы направляются во все банки. Фото на превью: Jolanta Mosakovska / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI