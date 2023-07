Андрей Белоусов провел Президиум правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый заместитель Председателя Правительства провел заседание президиума Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию. Участники обсудили развитие основных высокотехнологичных направлений. Речь об искусственном интеллекте, квантовых вычислениях и коммуникациях, водородной энергетике, современных сетях связи. Также создаются системы накопления энергии, целый ряд крупнейших продуктов программного обеспечения, новые материалы, перспективные космические системы и сервисы.

«Правительство заключило 10 соглашений по развитию высокотехнологичных направлений с крупнейшими компаниями страны. Из таких соглашений были разработаны детальные дорожные карты, суть которых состоит в создании конкретных промышленных продуктов, образцов, готовых к тиражированию и серийному производству. Для реализации дорожных карт и выполнения обязательств направлено более 7 млрд рублей. Это поддержит развитие сквозных технологий, которые определяют облик современной экономики и жизни общества», — подчеркнул Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

6 из 10 дорожных карт курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Это «Современные и перспективные сети мобильной связи», «Квантовые вычисления», «Квантовые коммуникации», «Новое индустриальное программное обеспечение» «Новое общесистемное программное обеспечение» и «Искусственный интеллект».

«Работа по курируемым мной 6 дорожным картам высокотехнологичных направлений ведется согласно намеченным планам, рассчитываем достичь всех целевых показателей. На их финансирование в 2023 году предусмотрено 93,5 млрд руб., из них средства бизнеса – 73,9 млрд руб. Хотелось бы отметить наиболее значимые результаты с момента подписания соглашений. Сформированы 106 программ высшего образования в сфере ИИ, завершена разработка программного обеспечения по 10 особо значимым проектам, еще по 9 она завершится до конца текущего года; 3 тыс. человек прошли обучение по направлению «искусственный интеллект»; до конца года завершится строительство новых участков магистральной квантовой сети до городов Казань, Воронеж, Ростов-на-Дону – общей протяженностью 1400 км», — отметил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

О реализации дорожной карты по искусственному интеллекту доложил заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

«За первое полугодие Фонд содействия инновациям поддержал 44 проекта по разработке ИИ-решений. Для развития образования и науки в сфере искусственного интеллекта утверждено 102 программы высшего образования. Поддержано шесть исследовательских центров. На рынок выпущено более 3000 специалистов», — отметил заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

«Внедрение искусственного интеллекта уже дает значимый экономический эффект не только в банковской сфере, но и во многих других отраслях экономики – например, в сельском хозяйстве и строительстве. Растущая востребованность нейросетей в России и мире, на примере Kandinsky 2.2 от Сбера, открывает новые возможности для решения прикладных задач в области генеративного ИИ для различных индустрий, а также для создания новых профессий, например, в области промпт-инжиниринга», — отметил Максим Еременко, вице-президент – директор департамента развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка.

Проведена актуализация дорожной карты «Технологии новых материалов и веществ». К трем традиционным направлениям – полимерные композиционные материалы, редкие и редкоземельные металлы, аддитивные технологии – добавилось новое важное направление – «Перспективные материалы и цифровое материаловедение».

«По направлению «Полимерных композиционных материалов» уже сформирована производственная цепочка полного цикла по изготовлению композитов на основе углеродного волокна. Утверждена Комплексная научно-технологическая программа «Новые композиционные материалы», предусматривающая реализацию 19 проектов, в рамках которых будут разработаны 42 новых технологии. По направлению «Аддитивные технологии» разработан метод изготовления элементов оборудования для атомной и водородной энергетики аддитивным способом. Запущены центры аддитивных технологий в Новоуральске и Нижнем Новгороде, а также участок цифрового производства прецизионных изделий для медицины в Троицке. В центре аддитивных технологий компании «РусАТ» создана полная технологическая цепочка по 3D-сканированию, печати изделий и дальнейшей их постобработке», — отметил статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Одним из ключевых механизмов поддержки перспективных технологий станет реализация в 2023-2028 годах Комплексного научно-технического проекта «Аддитивные технологии. Новые материалы и технологические процессы». Он предполагает скоординированную разработку и внедрение современных технологий и продуктов, таких как оборудование для печати металлических изделий, композиты для беспилотников и военной экипировки будущего, а также специальный комплекс программного обеспечения.

Первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров в своем выступлении рассказал о реализации дорожной карты «Системы накопления энергии» и отметил, что запуск первой в России «гигафабрики» по производству систем накопления энергии мощностью 4 ГВт*ч в год ожидается во второй половине 2025 года. Он также отметил, что проекты Корпорации по направлению «Водородная энергетика» реализуются согласно плану.

Реализация дорожных карт по новому индустриальному и общесистемному ПО позволит заместить зарубежные цифровые продукты в ключевых отраслях экономики и промышленности, доложил замглавы Минцифры Андрей Заренин в ходе совещания.

«В рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи на период до 2030 года» крупнейшие операторы подписали форвардные контракты на поставку оборудования базовых станций LTE в 2025-2030 годах. Суммарно до 2030 года будет произведено и поставлено более 70 тыс. базовых станций на общую сумму более 100 млрд руб. Одновременно реализуется комплекс мер по созданию макета базовой станции сетей связи стандарта 5G; разработке отечественной электронной компонентной базы – основных интегральных схем; разработке полностью отечественного программного обеспечения без использования зарубежных лицензионных разработок», — добавил Андрей Заренин.

Также участники президиума обсудили развитие водородного транспорта. Уже разработаны демонстрационный образец мобильного плазменного генератора водорода, технология утилизации дымовых газов от газоперекачивающих агрегатов с последующей переработкой в метанол, создан аванпроект водородной заправочной станции, рассказал заместитель Министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев.

В совещании также принял участие помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор 1С Борис Нуралиев, председатель совета директоров, генеральный директор «ГК ИнЭнерджи» Алексей Кашин, президент АО «Ситроникс» Николай Пожидаев, заместитель генерального директора ГК «Роскосмос» Равиль Хакимов, заместитель генерального директора – главный инженер «РЖД» Анатолий Храмцов, директор по цифровизации ГК «Росатом» Екатерина Солнцева.

