Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провел селекторное совещание с регионами по исполнению поручений Правительственной комиссии по вопросам развития МСП, в том числе в части развития цифровой платформы.

«Сейчас на платформе доступны самые востребованные финансовые и нефинансовые меры поддержки 85 регионов. Больше чем за полгода ими воспользовались порядка 60 тысяч предпринимателей, при этом 66% ранее не обращались за господдержкой. Платформа должна стать единой площадкой для получения бизнесом федеральных и региональных мер поддержки в формате «одного окна», – подчеркнул Андрей Белоусов.

Для дальнейшего развития системы поддержки он поручил профильным министерствам определить перечни и сроки цифровизации их мер на цифровой платформе МСП.РФ. В ходе совещания принято решение, что тестирование системы проведет «Опора России» на предмет отсутствия необходимости дважды направлять информацию для получения региональной поддержки.

Также на совещании обсуждался вопрос стимулирования спроса крупного частного бизнеса на продукцию субъектов МСП. Для этого на цифровой платформе запущен сервис для размещения запросов крупных компаний из России и других стран. «Малый и средний бизнес может находить и откликаться на подходящие заявки. На платформе свои предложения уже разместили более 100 российских и 60 иностранных компаний из Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Сербии, Турции», – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он уточнил, что уже подготовлены необходимые методические рекомендации для усиления работы регионов в этом направлении.

Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов рассказал об опыте работы производственного бизнеса региона на МСП.РФ. «В частности, с использованием сервиса «Производственная кооперация и сбыт» наши компании выходят в федеральные торговые сети. Также благодаря размещенному на платформе перечню запросов от производственных компаний из дружественных стран, наше предприятие включено в перечень потенциальных поставщиков «Белорусского металлургического завода» для дальнейшего участия в конкурсных процедурах», – подчеркнул он.

Участники совещания договорились, что комиссия Госсовета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в течение месяца обсудит предложенные Корпорацией МСП методические рекомендации и представит централизованную позицию регионов по их использованию.

«Комиссией Госсовета по МСП оперативно получим обратную связь от регионов. Разработанный на цифровой платформе МСП инструмент по стимулированию спроса на продукцию субъектов МСП у крупного бизнеса сейчас как никогда актуален. Поэтому особенно важно, чтобы он заработал максимально быстро и эффективно», – прокомментировал руководитель комиссии Госсовета по МСП, губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Субъектам РФ до 1 сентября необходимо принять на своем уровне необходимые нормативные акты.

«Корпорации МСП в трехмесячный срок необходимо провести оценку эффективности, проделанной регионами работы. Речь идет не только о поддержке развития МСП, но и выстраивании наукопроизводственных цепочек в части комплектующих, материалов взамен ушедших импортеров. И это задача, которую мы должны решить в сжатые сроки», – заключил первый вице-премьер.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI