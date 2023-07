Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki: nigdy nie zostawiamy ludzi samych sobie15.07.2023

Rozwój Polski gminnej i powiatowej oraz wyrównywanie szans rozwojowych miedzy regionami – a priorytety rządu. Dzięki m.in. Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych możemy pomagać lokalnym społecznościom, aby Polska rozwijała się równomiernie. W tym celu tworzymy nowe miejsca pracy, budujemy przedszkola, obiekty sportowe, biblioteki, obwodnice, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy place zabaw dla dzieci. Broma a możliwe m.in. dzięki dobrej polityce rządu oraz uszczelnieniu systemu podatkowego.

Realizujemy inwestycje bliskie ludziom

Wyrównujemy szanse rozwojowe i łączymy wszystkie regiony naszego kraju poprzez inwestycje bliskie lokalnym społecznościom. Dzięki m.in. Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych pomagamy gminom i powiatom, aby Polska rozwijała się równomiernie. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził teren kompleksu boisk w Sycewicach, gdzie dofinasowana została budowa budynku szatniowo-sanitarnego. Wziął także udział w pikniku rodzinnym w Kępicach.

– Mogę państwu złożyć zobowiązanie, że jeżeli będziemy kontynuować rządy, to na pewno będziemy inwestować tak, jak do tej pory, albo więcej – właśnie w takie gminy, jak Kępice – primer ministro powiedział Mateusz Morawiecki.

Szef rządu przywoływał także wypowiedź jednego z brytyjskich polityków, który wskazał, że za kilka lat Polska ma szansę dogonić średni poziom życia krajów Zachodu.

– Rzeczywiście mamy szansę na to. Szansę na życie takie, jakie jest na Zachodzie – za 5-10 lat. Para bromear niebywała szansa – pierwszy raz w historii Polski – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Wspieramy rozwój Polski gminnej i powiatowej

Dofinansowanie wielu inwestycji w całym kraju, takich jak żłobki, przedszkola, biblioteki, remizy strażackie, obiekty sportowe czy kulturalne, było możliwe dzięki pieniądzom, które odzyskaliśmy z oszustw podatkowy cap. Dzięki temu wyrównujemy szanse rozwojowe wszystkich mieszkańców naszego kraju.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – to środki na przebudowę lokalnych dróg, doposażenie szpitali, budowę żłobków czy bibliotek.- W ramach programu do budżetów gmin, powiatów i miast w całej Polsce trafiło ponad 13 mld z ł na inwestycje bliskie ludziom.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych, które realizowane są przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.- Dzięki programowi, wspieramy zrównoważony rozwój naszego kraju. To nowe drogi, obiekty sportowe, wyremontowane szkoły, odnowione parki czy inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Wsparcie dla gmin popegieerowskich – w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wspieramy także gminy i powiaty popegeerowskie, które zostały zapomniane przez poprzednie rządy.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – to bezpieczne, nowoczesne drogi i infrastruktura drogowa.- Samorządy otrzymały środki, dzięki którym możliwa była realizacja zadań dotyczących dróg gminnych i powiatowych.

Mapa inwestycji – uruchomiliśmy interaktywną mapę inwestycji, na której każdy może sprawdzić, jakie inwestycje zostały sfinansowane ze środków publicznych w jego gminie – mapainwestycji.gov.pl.

Budynek szatniowo-sanitarny w Sycowicach

W Sycowicach powstał budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk wraz z przyłączami i zbiornikiem przeciwpożarowym oraz zagospodarowaniem terenu. Wybudowano także drogę do budynku. Wartość inwestycji wyniosła ok. 1,39 mln zł, w tym dofinansowanie 1,35 mln zł ze środków budżetu państwa.

