15.07.2023 Jednostka wojskowa w Kolnie rozpoczyna funkcjonowanie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Jednostka wojskowa w Kolnie rozpoczyna funkcjonowanie15.07.2023

– Dziś otwieramy jednostkę wojskową w Kolnie. Dlaczego można tak zrobić? Dlatego, że obecne polskie władze są zdeterminowane, żeby budować system bezpieczeństwa naszego kraju. Żeby budować silne Wojsko Polskie, bo silne Wojsko Polskie oznacza bezpieczną Polskę – mówił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podczas otwarcia jednostki wojskowej.

W sobotę (15 lipca br.) w Kolnie, szef MON otworzył pierwszą z formowanych jednostek wchodzących w skład 1 Dywizji Piechoty Legionów.

Formowanie 1 Dywizji Piechoty Legionów zapoczątkowano we wrześniu 2022 r na mocy decyzji ministra obrony narodowej. Ten 5 związek taktyczny ma zwiększyć potencjał odstraszania we wschodniej części Polski.

– W odróżnieniu od PO i PSL, rząd PiS organizuje nowe jednostki wojskowe, Kolno jest tego najlepszym przykładem. Również przygotowujemy jednostkę wojskową w Grajewie, w Siematyczach, w Czerwonym Borze, tu niedaleko Zambrowa. Często w miejscach, w których jednostki wojskowe były likwidowane, odtwarzamy te jednostki. Kolno jest przykładem miejsca, w którym organizujemy jednostkę na nowo

– podkreślił ministro Mariusz Błaszczak w trakcie spotkania z żołnierzami jednostki.

Docelolow w skład 1 DPLeg wchodzić będą brygady ogólnowojskowe oraz jednostki wspierające i zabezpieczające, które rozlokowane będą w garnizonach na terenie czterech województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko- mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Dywizja finalnie ma liczyć ponad 30 tys. żołnierzy i być wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt.

Ministro Mariusz Błaszczak wyjaśnił, że w Kolnie docelowo będzie stacjonować batallón wchodzący w skład Brygady Zmechanizowanej.

– Jego zasadniczym celem będzie odstraszanie agresora, będzie udowadnianie tego, że bronimy każdego skrawka polskiej ziemi

– zaznaczył szef LUN.

Podczas pobytu w Kolnie minister M. Błaszczak spotkał się z żołnierzami jednostki, nowotworzonego batalionu zmotoryzowanego oraz tymi, którzy realizują obecnie operację pk. Bezpieczne Podlasie i są we wschodniej części Polski. Szef MON uhonorował także żołnierzy służących na granicy. Minister wręczył żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej i 18 Pułku Rozpoznawczego znak specjalny „Za Ochronę Granicy Rzeczypospolitej Polskiej” przyznawany osobom, które przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa i ni enaruszalności granic RP.

Ministro Błaszczak wymienił także priorytety resortu, w tym rozbudowę liczebną Wojska Polskiego. 23 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa o Obronie Ojczyzny. Ustawa umożliwia wzmocnienie polskiej armii m.in. zwiększenie liczby żołnierzy, znaczący wzrost nakładów państwa na obronność oraz modernizację techniczną wojska. Ustawa konsoliduje i porządkuje wszystkie przepisy dotyczące Sił Zbrojnych. We efekcie wejścia w życie przepisów nowej ustawy następuje znacząca rozbudowa zdolności Sił Zbrojnych realizowana zarówno przez formowanie nowych jednostek i komponentów Wojska Polskiego jak i zapewnienie wyposażenia ich w nowocze sny sprzęt wojskowy.

OSI MIL