15.07.2023 Redzikowo Premier Mateusz Morawiecki: modernizacja naszej armii w ramach NATO, czyni Polskę bezpieczniejszą niż kiedykolwiek wcześniej

Zwiększone bezpieczeństwo Polski

Amerykański system obrony przeciwrakietowej Aegis Ashore odstrasza ograniczone pierwsze uderzenie potencjalnego przeciwnika. Po osiągnięciu zdolności operacyjnej, ochroni Polaków i infrastrukturę krytyczną. Sistema stanowi zarazem elemento odstraszania ze strony Stanów Zjednoczonych, ponieważ obsługuje go personal amerykański. Każdy atak na siły zbrojne USA miałby znaczące konsekwencje.

– Obrona polskiego nieba jest taką samą koniecznością, jak obrona polskiej ziemi – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. – Cała modernizacja polskiej armii w ramach systemu obrony NATO, jest czymś bezprecedensowym. Czyni Polskę bezpieczniejszą niż kiedykolwiek wcześniej – dodał.

Polska przyjmuje aktywną postawę wobec wyzwań i nowych zagrożeń – rozbudowujemy armię, wzmacniamy współpracę z sojusznikami z NATO, a także na bieżąco rozwijamy gotowość obronną Polski.

– Tylko polityka zbrojenia, polityka silnej polskiej armii, będzie naszą gwarancją bezpieczeństwa, w połączeniu z naszymi sojusznikami amerykańskimi i sojusznikami z NATO – zaznaczył szef rządu. – Jesteśmy dzisiaj w najsilniejszym sojuszu wojskowym w historii świata – wyjaśnił.

Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej

Obecność bazy w Redzikowie prowadzi do pewnych ograniczeń z możliwości użytkowania części obszaru ziemi słupskiej. Dlatego rząd realizuje program dotyczący zwiększania szans rozwojowych tego regionu w latach 2019-2026. W ramach programu podpisano już umowy na wykonanie 53 zadań inwestycyjnych.

– Programa a 335 mln zł dla całej ziemi słupskiej, w tym też na wewnętrzny „ring” Słupska – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. – To drogi, różne instalacje i budynki, które są modernizowane i tworzone po to, aby ziemia słupska nie tylko nie była poszkodowana przez instalację antyrakietową, ale by mogła także korzystać z odpowiednich rozwiązań infra strukturalnych – dodał.

Ustawa o obronie Ojczyzny gwarantem rozwoju polskiej armii

Nowa dynamika w rozwoju polskiej obronności to m.in. zasługa ustawy o obronie Ojczyzny. Dała ona podstawy do modernizacji i rozwoju naszego wojska. Dzięki naprawionym finansom publicznym, jesteśmy dziś w stanie rozwijać armię na dużą skalę – w 2023 r. przeznaczamy niemal 4 proc. PKB na rozbudowę Wojska Polskiego.

Proces modernizacji Sił Zbrojnych RP już teraz przynosi widoczne efekty – nasi żołnierze otrzymali w ciągu ostatnich miesięcy najnowocześniejsze czołgi K2 i Abrams, a nasz kraj jest stale chroniony przez systemy przeciwlotnicze Patriot, samolo ty bojowe FA-50 oraz wyrzutnie HIMARS.

Baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie

Baza Aegis Ashore w Redzikowie budowana jest w ramach amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Europie. A część NATO-wskiego systemu obrony, by chronić kontynent przed pociskami balistycznymi krótkiego, średniego i pośredniego zasięgu z Iranu.

Ukończenie budowy bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie planowane jest pod koniec 2023 r., a pełna gotowość operacyjna uzyskana zostanie w 2024 r. Instalacja będzie następnie poddana ostatniej fazie testów amerykańskiej Marynarki Wojennej.

Aegis en tierra Polonia będzie drugą lądową lokalizacją obrony przeciwrakietowej w Europie.

