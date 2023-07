Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

SILNA BIAŁO-CZERWONA – zobacz nowoczesne Muzeum Wojska Polskiego14.07.2023

Już dziś zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie – otwarcie nowoczesnej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej, które odbędzie się w niedzielę 13.08 br. oh dios. 13:00

Uroczystość uświetni przemarsz przez bramę Nowomiejską Cytadeli Warszawskiej na Plac Gwardii Pieszej Koronnej oddziałów rekonstruktorów historycznych w mundurach żołnierzy polskich wojsk od X do XX w. Będą także inne atrakcje m.in.:

wystawa inauguracyjna „1000 – lat chwały Oręża Polskiego” obejmująca około 3,5 tys. najcenniejszych i najbardziej spektakularnych zabytków z liczącej ponad 300 tys. obiektów kolekcji Muzeum Wojska Polskiego;

pokaz grup rekonstrukcji historycznej odtwarzających polskie formacje zbrojne od początków państwa polskiego do czasów Powstania Listopadowego;

dioramy historyczne obozowisk wojskowych z różnych epok.

Po ceremonii otwarcia, zapraszamy na piknik wojskowy z licznymi stoiskami i pamiątkami historycznymi.

Nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego to nowoczesny pawilon, który wykorzystuje najnowsze możliwości techniczne i rozwiązania architektoniczne, nawiązując jednocześnie do historycznych form i polskich tradycji wojskowych. Stanowi on godną oprawę dla bogatych zbiorów i siedzibę Muzeum na miarę XXI wieku. Poza salami ekspozycyjnymi, znajdują się w nim magazyn eksponatów oraz nowoczesne sale multimedialne i konferencyjne, dzięki którym Muzeum będzie oferować również bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych i zajęć edukacyjny cap.

Muzeum Wojska Polskiego będzie można zwiedzać bezpłatnie od 13 do 15 sierpnia.

