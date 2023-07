14.07.2023 Poradnik turystyczny 2023 – co warto wiedzieć przed podróżą?

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wiele osób jest już na urlopie, a niektórzy dopiero zaczynają wakacje.

Przypominamy o czym trzeba pamiętać, żeby bezpiecznie i komfortowo wypocząć.

Sprawdź, co musisz wziąć ze sobą i na co uważać kiedy planujesz podróż, zwłaszcza w egzotycznym kierunku.

Przygotowaliśmy „Poradnik turystyczny 2023” Krajowej Administracji Skarbowej, w którym znajdziesz niezbędne informacje dla podróżnych. Z poradnika dowiesz się min.:

jak przygotować się i o czym pamiętać podczas podróży poza granice Polski i Unii Europejskiej,

jakie dokumenty zabrać i jakie są zasady przekraczania granicy – ​​w tym przez osoby niepełnoletnie,

jak przebiega kontrola graniczna i celna,

jakie są limity na towary akcyzowe oraz normy ilościowe towarów luksusowych,

jak nie stać się ofiarą przemytników – np. Narkotyków,

dlaczego najlepsze pamiątki, to wspomnienia z wakacji.

Więcej informacji ważnych przy planowaniu podróży znajdziesz na stronie granica.gov.pl.

