На открытии «Первой инженерно-экономической школы» подписано соглашение между ГУУ, ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова и СКГМИ

13 июля 2023 года в Грозном состоялось торжественное открытие научной части программы летней научно-спортивной школы «Первая инженерно-экономическая школа», в котором приняли участие ректор Государственного университета управления Владимир Строев, ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова Магомед Минцаев и ректор Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственный технологический университет) Игорь Алексеев. Модератором мероприятия выступил проректор ГУУ Павел Павловский.

На открытие также были приглашены участники проекта «Университетская смена» из Донецкой Народной Республики, который сейчас проходит в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.

Ректоры трёх вузов обратились с приветственными словами к участникам торжественного открытия «Первой инженерно-экономической школы» и пожелали всем плодотворной и интересной работы в предстоящие дни.

Владимир Строев: «В чём новизна нашей школы и дальнейшего сотрудничества университетов? В том, что мы очень хорошо можем друг друга дополнять. Эффект, как всегда, проявится не в первый день, но вы его увидите. Стране сегодня нужно большое количество специалистов в разных отраслях, в первую очередь будущих руководителей. А это вы и есть! Наши три университета помогут вам в этом становлении. Как пел Высоцкий, может и до министра дорастёшь. Эта школа поможет воспитать таких управленцев. И не просто управленцев, а обладающих необходимыми техническими знаниями в своей отрасли».

Ключевым моментом торжественного открытия стало подписание ректорами трёх университетов соглашения о создании консорциума между ГУУ, СКГМИ и ГГНТУ. В соответствии с соглашением стороны будут вести сотрудничество по таким направлениям, как:

планирование и реализация совместных проектов;

проведение экспертизы научных проектов и научно-технической продукции;

совместное участие в научных, образовательных, методических программах и мероприятиях;

разработка и реализация совместных образовательных программ;

проведение при совместном участии научно-практических конференций, семинаров, круглых столов;

осуществление обмена информационными и другими материалами по представляющей взаимный интерес университетов тематике.

По словам ректора ГУУ Владимира Строева, подобные начинания направлены на сохранение технологического суверенитета Российской Федерации и способны самым положительным образом влиять на решение проблем с кадровым обеспечением реального сектора экономики.

«Первая инженерно-экономическая школа» пройдет с 13 по 18 июля и будет состоять из двух блоков: научный (г. Грозный) и спортивный (г. Владикавказ). Цель проведения школы – повышение кооперации университетов при реализации научных проектов, повышение квалификации участников летней школы, решение реальных кейсов – прикладных задач, обмен опытом, развитие научного туризма. В рамках научного направления школы участников ждут лекции, семинары и тренинги по направлениям инжиниринг, БПЛА, искусственный интеллект и устойчивое развитие, а также экскурсии на предприятия.

