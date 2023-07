МФТИ подвел итоги конкурса по отбору перспективных молодых ученых и научных работников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Конкурсная комиссия отобрала 14 высококвалифицированных исследователей, специализирующихся на физике конденсированного состояния, двумерных материалах, генетике, физике высоких энергий, дискретной математике и разработке медицинской техники, которые в текущем году станут штатными сотрудниками ведущих лабораторий МФТИ и примут участие в реализации образовательных программ.

Конкурс проходил по двум трекам: «Молодые ученые» для кандидатов и докторов наук в возрасте до 35 лет и «Научные работники» для опытных исследователей без ограничения по возрасту. Претенденты должны были представить согласованный с принимающей лабораторией МФТИ персональный научный проект на ближайшие 2 года, а также свои предложения по участию в образовательной деятельности Физтеха. В результате рассмотрения заявок и проведения интервью с претендентами конкурсная комиссия приняла решение поддержать 14 исследователей, которые перейдут в МФТИ из Бернского университета, Сколтеха, ОИЯИ, НМИЦ эндокринологии, ФИЦ ХФ РАН и других ведущих организаций из разных городов России, Индии и Ирана:

Соискатель Название научного проекта Принимающая лаборатория МФТИ Кресло Игорь Евгеньевич Сравнительное изучение твердотельных детекторов холодных, тепловых и эпитепловых нейтронов на перспективных материалах Лаборатория фундаментальных взаимодействий Крупинова Юлия Александровна Исследование иммунного микроокружения опухолей человека на уровне транскриптомики единичных клеток Лаборатория геномной инженерии Мартынов Илья Вячеславович Разработка перспективных гибридных плазмонных фотокатализаторов для получения водорода. Лаборатория двумерных материалов и наноустройств Шетнев Антон Андреевич Разработка серии нейропротекторов нового поколения – ингибиторов МАО и ФГДЭ10А для патогенетической терапии нейродегенеративных заболеваний в модели параллельного биоскрининга Лаборатория молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга Фролов Александр Сергеевич Исследование материалов и систем с особенностями электронной структуры, обусловленными сильной электронной корреляцией и нетривиальной топологией Центр перспективных методов мезофизики и нанотехнологий Сидоров Константин Владимирович Разработка измерительной системы для оптимизации параметров ионных источников Лаборатория молекулярной медицинской диагностики Парсегов Сергей Эдуардович Модели сетевой динамики в задачах распределенного управления и оптимизации Лаборатория математических методов оптимизации Жакетов Владимир Дмитриевич Сверхпроводниковая наноэлектроника Лаборатория сверхпроводниковой наноэлектроники Богданов Виктор Павлович Диагностика ВДКН из данных полногеномного секвенирования Лаборатория геномной инженерии Sharif Morteza Abdollahi Theoretical and experimental investigation of NonHermitian anomalies in novel nanostructure Лаборатория контролируемых оптических нанострукту Каплун Дарья Сергеевна Функциональная характеризация мембранных рецепторов, вовлечённых в патогенез возрастных заболеваний, для разработки перспективных лекарственных средств Лаборатория старения и возрастных нейродегенеративных заболеваний Шестаков Михаил Викторович Получение механической эксфолиацией из монокристаллов атомарно-тонких слоев полупроводниковых дихалькогенидов (S,Se,Te) переходных металлов (W,Sn,Mo), допированных ионами лантанидов (Eu,Er,Yb) и их применение для расщепления воды на водород и кислород Лаборатория оптики ультрахолодных атомных систем и функциональных материалов Анучина Арина Артуровна Поиск новых генов для науки и биотехнологии Лаборатория структурного анализа и инжиниринга мембранных систем Islam Karimul Atomic layer deposition of the novel high-kHZO-based dielectrics for microelectronic applications from non-standard precursors Центр коллективного пользования уникальным научным оборудованием в области нанотехнологий

Победители получат возможность начать свою карьеру в МФТИ при поддержке стабильного базового финансирования по программе «Приоритет-2030», из средств которой в течение 2 лет им будет выплачиваться от 120 до 180 тыс.руб. в месяц.

Как отметил проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган, «программа по привлечению в МФТИ новых научных сотрудников является одной из ключевых инициатив программы развития МФТИ, которая реализовывалась и в рамках программы «5-100», и теперь в рамках «Приоритета-2030». Она позволяет исследователям получить значимый импульс в развитии своей карьеры, присоединившись к коллективам лучших лабораторий МФТИ, и реализовать себя, пользуясь созданной на Физтехе инфраструктурой поддержки развития научной карьеры. Достаточно отметить, что более трети ученых в течение 3 лет с момента перехода в МФТИ при поддержке данной программы стали руководителями собственных исследовательских групп или даже лабораторий».

Конкурсы по отбору перспективных молодых ученых и научных работников проходят в МФТИ ежегодно. В их рамках победителями стал 121 исследователь, из которых 28 были привлечены в рамках программы «Приоритет-2030» в 2022-2023 гг. Подробная информация о конкурсе размещена в разделе.

