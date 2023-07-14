МФТИ подвел итоги конкурса по отбору перспективных молодых ученых и научных работников

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –
Конкурсная комиссия отобрала 14 высококвалифицированных исследователей, специализирующихся на физике конденсированного состояния, двумерных материалах, генетике, физике высоких энергий, дискретной математике и разработке медицинской техники, которые в текущем году станут штатными сотрудниками ведущих лабораторий МФТИ и примут участие в реализации образовательных программ.
Конкурс проходил по двум трекам: «Молодые ученые» для кандидатов и докторов наук в возрасте до 35 лет и «Научные работники» для опытных исследователей без ограничения по возрасту. Претенденты должны были представить согласованный с принимающей лабораторией МФТИ персональный научный проект на ближайшие 2 года, а также свои предложения по участию в образовательной деятельности Физтеха. В результате рассмотрения заявок и проведения интервью с претендентами конкурсная комиссия приняла решение поддержать 14 исследователей, которые перейдут в МФТИ из Бернского университета, Сколтеха, ОИЯИ, НМИЦ эндокринологии, ФИЦ ХФ РАН и других ведущих организаций из разных городов России, Индии и Ирана:
|
Соискатель
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Название научного проекта
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Принимающая лаборатория МФТИ
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Кресло Игорь Евгеньевич
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Сравнительное изучение твердотельных детекторов холодных, тепловых и эпитепловых нейтронов на перспективных материалах
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Лаборатория фундаментальных взаимодействий
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Крупинова Юлия Александровна
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Исследование иммунного микроокружения опухолей человека на уровне транскриптомики единичных клеток
|
Лаборатория геномной инженерии
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Мартынов Илья Вячеславович
|
Разработка перспективных гибридных плазмонных фотокатализаторов для получения водорода.
|
Лаборатория двумерных материалов и наноустройств
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Шетнев Антон Андреевич
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Разработка серии нейропротекторов нового поколения – ингибиторов МАО и ФГДЭ10А для патогенетической терапии нейродегенеративных заболеваний в модели параллельного биоскрининга
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Лаборатория молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга
|
Фролов Александр Сергеевич
|
Исследование материалов и систем с особенностями электронной структуры, обусловленными сильной электронной корреляцией и нетривиальной топологией
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Центр перспективных методов мезофизики и нанотехнологий
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Сидоров Константин Владимирович
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Разработка измерительной системы для оптимизации параметров ионных источников
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Лаборатория молекулярной медицинской диагностики
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Парсегов Сергей Эдуардович
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Модели сетевой динамики в задачах распределенного управления и оптимизации
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Лаборатория математических методов оптимизации
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Жакетов Владимир Дмитриевич
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Сверхпроводниковая наноэлектроника
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Лаборатория сверхпроводниковой наноэлектроники
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Богданов Виктор Павлович
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Диагностика ВДКН из данных полногеномного секвенирования
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Лаборатория геномной инженерии
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Sharif Morteza Abdollahi
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Theoretical and experimental investigation of NonHermitian anomalies in novel nanostructure
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Лаборатория контролируемых оптических нанострукту
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Каплун Дарья Сергеевна
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Функциональная характеризация мембранных рецепторов, вовлечённых в патогенез возрастных заболеваний, для разработки перспективных лекарственных средств
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Лаборатория старения и возрастных нейродегенеративных заболеваний
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Шестаков Михаил Викторович
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Получение механической эксфолиацией из монокристаллов атомарно-тонких слоев полупроводниковых дихалькогенидов (S,Se,Te) переходных металлов (W,Sn,Mo), допированных ионами лантанидов (Eu,Er,Yb) и их применение для расщепления воды на водород и кислород
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Лаборатория оптики ультрахолодных атомных систем и функциональных материалов
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Анучина Арина Артуровна
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Поиск новых генов для науки и биотехнологии
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Лаборатория структурного анализа и инжиниринга мембранных систем
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Islam Karimul
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Atomic layer deposition of the novel high-kHZO-based dielectrics for microelectronic applications from non-standard precursors
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Центр коллективного пользования уникальным научным оборудованием в области нанотехнологий
Победители получат возможность начать свою карьеру в МФТИ при поддержке стабильного базового финансирования по программе «Приоритет-2030», из средств которой в течение 2 лет им будет выплачиваться от 120 до 180 тыс.руб. в месяц.
Как отметил проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган, «программа по привлечению в МФТИ новых научных сотрудников является одной из ключевых инициатив программы развития МФТИ, которая реализовывалась и в рамках программы «5-100», и теперь в рамках «Приоритета-2030». Она позволяет исследователям получить значимый импульс в развитии своей карьеры, присоединившись к коллективам лучших лабораторий МФТИ, и реализовать себя, пользуясь созданной на Физтехе инфраструктурой поддержки развития научной карьеры. Достаточно отметить, что более трети ученых в течение 3 лет с момента перехода в МФТИ при поддержке данной программы стали руководителями собственных исследовательских групп или даже лабораторий».
Конкурсы по отбору перспективных молодых ученых и научных работников проходят в МФТИ ежегодно. В их рамках победителями стал 121 исследователь, из которых 28 были привлечены в рамках программы «Приоритет-2030» в 2022-2023 гг. Подробная информация о конкурсе размещена в разделе.
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