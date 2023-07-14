МТИ подвел итоги конкурса по отбору перспективных молодых ученых и научных работников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

Конкурсная комиссия отобрала 14 высококвалифицированных исследователей, специализирующихся на физике конденсированного состояния, двумерных материалах, генетике, физике высоких энергий, дискретно й математике и разработке медицинской техники, которые в текущем году станут штатными сотрудниками ведущих лабораторий МФТИ и примут участие в реализации образовательных программ.

Конкурс проходил по двум трекам: «Молодые ученые» для кандидатов и докторов наук в возрасте до 35 лет и «Научные работники» для опытных исследователей без ограничения по возрасту. Претенденты должны были представить согласованный с принимающей лабораторией МФТИ персонал ьный научный проект на ближайшие 2 года, а также свои предложения по участию в образовательно © деятельности Физтеха. Ver comentarios а решение поддержать 14 исследователей, которые перейдут в МФТИ из Бернского университета, Сколте ха, ОИЯИ, НМИЦ эндокринологии, ФИЦ ХФ РАН и других ведущих организаций из разных горо дов России, Индии и Ирана:

Соискатель Название научного проекта Принимающая лаборатория МФТИ Кресло Игорь Евгеньевич Сравнительное изучение твердотельных детекторов холодных, тепловых и эпитепловых нейтронов на перспективных материалах Лаборатория фундаментальных взаимодействий Крупинова Юлия Александровна Исследование иммунного микроокружения опухолей человека на уровне транскриптомики единичных кле ток Лаборатория геномной инженерии Мартынов Илья Вячеславович Разработка перспективных гибридных плазмонных фотокатализаторов для получения водорода. Лаборатория двумерных материалов и наноустройств Шетнев Антон Андреевич Разработка серии нейропротекторов нового поколения – ингибиторов МАО и ФГДЭ10А для патогенетическ ой терапии нейродегенеративных заболеваний в модели параллельного биоскрининга Laboratorio de biología y biología Фролов Александр Сергеевич Исследование материалов и систем с особенностями электронной структуры, обусловленными сильной э лектронной корреляцией и нетривиальной топологией Центр перспективных методов мезофизики и нанотехнологий Сидоров Константин Владимирович Разработка измерительной системы для оптимизации параметров ионных источников Лаборатория молекулярной медицинской диагностики Парсегов Сергей Эдуардович Модели сетевой динамики в задачах распределенного управления и оптимизации Лаборатория математических методов оптимизации Жакетов Владимир Дмитриевич Сверхпроводниковая наноэлектроника Лаборатория сверхпроводниковой наноэлектроники Богданов Виктор Павлович Диагностика ВДКН из данных полногеномного секвенирования Лаборатория геномной инженерии Sharif Morteza Abdollahi Investigación teórica y experimental de anomalías no hermitianas en nanoestructuras novedosas Лаборатория контролируемых оптических нанострукту Каплун Дарья Сергеевна Fondo de pantalla олеваний, для разработки перспективных лекарственных средств Лаборатория старения и возрастных нейродегенеративных заболеваний Шестаков Михаил Викторович Detalles дихалькогенидов (S,Se,Te) переходных металлов (W,Sn,Mo) и их при менение для расщепления воды на водород и кислород Лаборатория оптики ультрахолодных атомных систем и функциональных материалов Анучина Арина Артуровна Поиск новых генов для науки и биотехнологии Лаборатория структурного анализа и инжиниринга мембранных систем islam karimul Deposición de capa atómica de los novedosos dieléctricos basados en alto kHz para aplicaciones microelectrónicas a partir de precursores no estándar Центр коллективного пользования уникальным научным оборудованием в области нанотехнологий

Победители получат возможность начать свою карьеру в МФТИ при поддержке стабильного базов ого финансирования по программе «Приоритет-2030», из средств которой в течение 2 лет им будет выплачива ться от 120 до 180 тыс.руб. в месяц.

Как отметил проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган, «программа по привлечению в МФТ И nove оторая реализовывалась и в рамках программы «5-100», y теперь в рамках «Приоритета-2030». Она позволяет исследователям получить значимый импульс в развитии своей карьеры, присоедин ившись к коллективам лучших лабораторий МФТИ, и реализовать себя, пользуясь созданной на Ф изтехе инфраструктурой поддержки развития научной карьеры. Достаточно отметить, что более трети ученых в течение 3 лет с момента перехода в МФТИ при подде ржке данной программы стали руководителями собственных исследовательских групп или даже лабо ratoris».

Конкурсы по отбору перспективных молодых ученых и научных работников проходят в МФТИ еже годно. В их рамках победителями стал 121 исследователь, из которых 28 были привлечены в рамках прог раммы «Приоритет-2030» en 2022-2023 гг. Información de contacto размещена в разделе.

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