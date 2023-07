Летняя химическая школа ФБМФ: итоги и впечатления участников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – Завершилась первая Летняя химическая школа, организованная Физтех-школой биологической и медицинской физики. Она проходила очно на кампусе Физтеха со 2 по 15 июля и собрала 39 школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Воронежской, Ростовской, Свердловской, Тверской, Тульской, Челябинской и Ярославской областей, Республик Бурятия, Башкортостан и Дагестан, а также из Казахстана.



На протяжении двух недель ребята погружались в изучение химии, решали олимпиадные задачи и проводили эксперименты в современных лабораториях МФТИ. По словам одной из участниц Софии Шрамковой, именно практическая составляющая интенсива позволила выйти на новый уровень знаний и получить стимул для еще более активного изучения профильных предметов.

«В первый же день обучения мы углубились в органическую химию, которую я раньше не изучала, но которая есть на олимпиадах в 10 классе. Школа не только помогла разобраться в азах, но и дала отличную подготовку в решении сложных задач. Более того, педагоги посоветовали огромное количество ресурсов для самостоятельных занятий. А самый запоминающийся момент интенсива — лабораторный практикум. Мы делали титрование, а именно — перманганатометрию. Я рада, что у меня появилась возможность поработать в настоящей научной лаборатории. Все это дало огромный заряд мотивации на дальнейшее обучение по биолого-химическому профилю», — поделилась София.

Кроме интенсивных занятий, для участников были организованы увлекательные вечерние мероприятия: интеллектуальные игры, кинолектории, квесты и экскурсии в Москву. Одна из целей школы — создание сообщества школьников, увлекающихся олимпиадной химией и желающих поступить на Физтех. По словам девятиклассника Владимира Воронкова, кампус и атмосфера МФТИ «заряжают» на достижение амбициозных целей: «Вообще, Физтех очень мотивирует. Я, например, мечтаю решить глобальные задачи, стоящие перед человечеством: придумать способы увеличения продолжительности жизни, создать лекарства от неизлечимых болезней. Чтобы это сделать, надо работать в самых современных лабораториях. Они тут есть. В целом, я уверен, что эффект от школы останется еще надолго. Здесь мне достаточно много дали, и педагоги здесь просто уникальные».

Образовательную программу школы разработала команда Ассоциации наставников олимпиадного движения (АНОД), в состав которой вошли выпускники ФБМФ МФТИ. Наставники сами не так давно успешно прошли олимпиадный путь, поэтому говорят на одном языке с ребятами и легко объясняют сложные, а главное — полезные темы.

«Спектр тем был очень широк: ребята рассмотрели неорганическую и органическую химию, физическую химию и элементы биохимии. Наставники сами работают над актуальными научными проектами, поэтому второй фишкой школы стала очень интенсивная программа экспериментального практикума в оснащенных лабораториях ФБМФ. Ребятам удалось провести неорганический синтез малахита и фиолетовой соли хрома, проанализировать качество лекарственного препарата и состав сплава, провести настоящее исследование кинетики реакции, синтезировать органический краситель и многое другое. Все задачи — с туров реальных олимпиад: от регионального до всемирного уровня. Еще одним выгодным отличием школы стала образовательная платформа, на которой все задачи можно проверять автоматически, — благодаря этому каждый школьник получил возможность заниматься в комфортном для себя темпе. В конце все ребята получили доступ к бесплатным онлайн-курсам платформы, что позволит им дальше заниматься самостоятельно», — рассказал Тимур Маннанов, руководитель программы ЛХШ, председатель Ассоциации наставников олимпиадного движения.

Летняя химическая школа — часть большого спектра профориентационных мероприятий Физтех-школы биологической и медицинской физики. По словам директора ФБМФ Дениса Кузьмина, важно как можно раньше знакомить сильных и мотивированных ребят с Физтехом. Это позволяет удерживать высокую планку:

«Школа, с одной стороны, знакомит ребят с профессорско-преподавательским составом, дает возможность пожить на кампусе, проникнуться атмосферой Физтеха, где им предстоит учиться и начинать научную карьеру. А для ФБМФ это ранний рекрутинг абитуриентов, шанс получить обратную связь от потенциальных поступающих, узнать, чем они живут, чем увлекаются. У нас на входе было тестирование, и группы получились достаточно разношерстными. В этом тоже есть что-то физтеховское, когда в группе учатся ребята с разным бэкгранудом. Это тоже хорошо. Еще одна цель школы — формирование комьюнити олимпиадников, которые в будущем, возможно, совместно сформируют решение о поступлении на Физтех. Я уверен, что мы будем наращивать эту деятельность и будем проводить такие мероприятия ежегодно».

Следующее мероприятие для школьников от ФБМФ пройдет с 30 июля по 12 августа. Летняя проектная школа соберет школьников 8–10 классов, они смогут сделать свой проект в области биотехнологии или биоинформатики.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI