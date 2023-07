Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

13 июля в рамках Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» с участием Президента Российской Федерации В.В. Путина и ректора Московского университета академика В.А. Садовничего состоялся запуск Межуниверситетской квантовой сети. Инициатива по ее созданию была представлена главе государства во время встречи 25 января 2023 года с молодыми учеными ведущих университетов страны, которая состоялась в кластере «Ломоносов» – первом корпусе Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

Обращаясь к главе государства в формате видео-конференц-связи по квантовому защищенному каналу, В.А. Садовничий подтвердил, что хотел бы выполнить поручение открыть Межуниверситетскую квантовую сеть. «Это то поручение, которое Вы дали в Татьянин день, находясь в технологической долине Московского университета. Конечно, это стало возможным благодаря тому, что у нас ведутся глубокие фундаментальные работы по лазерной физике, фотонике, квантовой механике, вычислительной технике. Еще четыре года назад мы создали квантовую сеть в МГУ – на основе разработок, выполненных в Центре квантовых технологий МГУ. У нас двадцать объектов, двадцать корпусов соединены квантовой сетью. Главное, что Правительством были утверждены дорожные карты по квантовым технологиям, и мы играем в них важную роль. Это карта по созданию квантового суперкомпьютера и карта по развитию квантовой связи. Выполняя Ваше поручение, мы создали квантовую межуниверситетскую сеть и открываем ее совместно с Университетом Лобачевского из Нижнего Новгорода. Важно, что та связь, которая уже есть, и оборудование для нее сертифицированы регулятором. Это первый такой случай в нашей стране. На этом мы не остановились. На днях мы подписали соглашение с генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» О.В. Белозёровым и создаем космическую квантовую сеть. Ключи будут распределяться между низкоорбитальным космическим аппаратом и наземными терминалами, расположенными в наших обсерваториях. Одна из них расположена в Карачаево-Черкессии, а вторая – здесь, в МГУ. Это наша задача. Конечно, мы хотим, чтобы молодые ребята участвовали в этой работе. У нас есть ежегодные школы по квантовым технологиям для молодых ученых. Это наше будущее. Спасибо за поддержку!», – сказал ректор Московского университета.

О реализации проектов в области квантовых коммуникаций президенту также рассказал студент физического факультета Юрий Бирюков: «Я хотел бы сказать, что межуниверситетская квантовая сеть является одним из многих проектов, которые реализуются для развития квантовых коммуникаций. Огромный толчок к развитию этого проекта дала Ваша поддержка, которую Вы оказали на нашей встрече в Татьянин день. Еще раз Вас благодарю. Прямо сейчас мы можем продемонстрировать пилотный участок межуниверситетской сети между Москвой и Нижним Новгородом. Это произошло благодаря поддержке РЖД в виде доступа к магистральным квантовым сетям и благодаря возможности использовать Национальную компьютерную сеть Минобрнауки. Кроме того, тесты на подключение к нашей межуниверситетской сети проводили как ведущие вузы Москвы, так и Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода и многих других городов. Это расширяет географию возможностей дальнейшего развития квантовой сети. Еще одним важным вопросом является подготовка квалифицированных кадров, которые нужны для дальнейшего развития квантовых коммуникаций и для поддержки их работы. Мне кажется, что межуниверситетская квантовая сеть поможет нам объединить усилия в подготовке как научных, так и инженерных кадров. Например, опыт создания нашей локальной внутриуниверситетской квантовой сети в МГУ, созданной совместно с нашим индустриальным партнером компанией ИнфоТеКС, может быть полезен для других вузов – участников межуниверситетской сети. Кроме того, для многих студентов квантовое оборудованием, которое расположено непосредственно в кампусах университетов, может стать первым шагом к знакомству с этой бурно развивающейся отраслью подобно Интернет, который также первоначально развивался через кампусы университетов. Межуниверситетская квантовая сеть ставит амбициозные интересные задачи, стоящие перед будущим поколением, и я уверен, что, объединив наши усилия, мы сможем решить эти задачи, обеспечить безопасную связь между любыми вузами нашей страны.»

Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» проводится в Москве с 10 по 14 июля 2023 года в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. Его организаторами являются Фонд «Росконгресс», ОАО «РЖД» и ГК «Росатом».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI